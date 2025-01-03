Матч 17-го тура чемпионата Португалии междусостоится 3 января в 23:15 мск на стадионе «Д. Альфонсу Энрикеш».

«Витория» отыграла вничью три последних поединка турнира. Речь идет о встречах с «Риу Аве», «Насьоналем» и «Фаренсе». Все три завершились с одинаковым счетом 2:2. После 16 сыгранных поединков «Витория» имеет 24 набранных очка и занимает 6-е место.

После 16 туров «Спортинг» набрал 40 очков. На данный момент хозяева являются лидером турнирной таблицы. Команда подошла к матчу с хорошим настроением. В прошлом туре «львы» смогли с минимальным результатом 1:0 обыграть «Бенфику».

Прогнозы и ставки

Это будет первая встреча команд в нынешнем сезоне. В конце прошлого сезона «Спортинг» разгромил «Виторию» со счетом 3:0. Гости выиграли 4 матча из пяти.

Ставки на победу одной и другой команды букмекеры принимают с коэффициентами 3.90 и 2.01.

Эксперты LiveSport.Ru ждут размена голами и верховой тотал. Ставки на поединок можно узнать в прогнозе аналитиков сайта.

ждут размена голами и верховой тотал. Ставки на поединок можно узнать в прогнозе аналитиков сайта. Искусственный интеллект уверен в победе «Спортинга». По его оценке встреча закончится со счетом 1:0.

Трансляция матча

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