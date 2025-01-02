В подписании Ольмо заинтересованы «Бавария», «ПСЖ» и шесть клубов АПЛ

может покинутьвсего лишь через полгода после перехода из немецкого «Лейпцига».

Ранее стало известно, что испанская Ла Лига по-прежнему отказывает «Барселоне» в регистрации Ольмо на вторую половину сезона.

По информации Mirror Football, в переходе испанского футболиста заинтересованы около десяти клубов.

Источник отмечает, что речь идет о «Баварии», «Пари Сен-Жермен» и шести клубах английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что в контракте Ольмо с «Барселоной» есть пункт, согласно которому он может уйти бесплатно, если клуб не зарегистрирует его на вторую часть сезона.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ольмо в 60 миллионов евро.