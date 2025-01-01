Консейсау: «Милан» сделает все, чтобы попасть в Лигу чемпионов

Новый главный тренердал комментарий по поводу своего назначения на этот пост.

«Система относительна, нужен правильный настрой и качество. Желание закончить матч, зная, что вы сделали все для победы — это непросто. Я хочу, чтобы игроки проживали матчи так же ярко, как я и болельщики. Их глаза должны гореть.

Команда пережила взлеты и падения, у Паулу Фонсеки были как хорошие периоды, так и менее удачные. Мы всегда стремимся к совершенству, но достичь его невозможно.

Для меня футбол прост — есть ворота, в которые нужно забивать, и другие, в которые нельзя пропускать. Для меня так выглядит доминантный футбол.

Я прямолинеен, и одни игроки будут счастливы, а другие — менее довольны. Но это лишь часть управления коллективом. Я хочу прямого диалога и максимальной отдачи на тренировках. Я уверен в себе, но слова остаются словами — важны лишь результаты.

Мы сделаем все, чтобы попасть в Лигу чемпионов, но предстоит много работы. Сейчас мы должны думать о Суперкубке, где мы будем использовать наши возможности, чтобы постараться победить», — приводит слова Консейсау пресс-служба клуба.

Календарь и таблица Серии А

В настоящий момент «Милан» идет восьмым в турнирной таблице Серии А.