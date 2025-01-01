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    «Брентфорд» — «Арсенал»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Брентфорд» и «Арсенал» будут закрывать программу 19-го тура английской Премьер-лиги. Лондонское дерби состоится 1 января в 20:30 мск на стадионе «Брентфорд Комьюнити».

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    В прошлом туре «Брентфорду» удалось прервать свою черную полосу, в рамках которой хозяева проиграли 3 матча подряд. 27 декабря «пчелы» отправились в гости к «Брайтону» и там смогли добыть одно очко, сыграв нулевую ничью. После этого результата «Брентфорд» набрал 24 очка и сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице.

    «Арсенал» опустился на 3-е место, однако победа гарантировано вернет «канонирам» их место в чемпионской гонке. Они выиграли два последних матча в турнире и могут продлить серию до трех игр. Ранее гости разгромили «Кристал Пэлас» 5:1 и обыграли «Ипсвич» 1:0.

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    Прогнозы и ставки

    «Арсенал» не проигрывает «Брентфорду» уже 6 матчей подряд, причем в трех последних «канониры» праздновали победу.

    • Букмекеры считают фаворитом «Арсенал». Котировки составляют 7.50 и 1.42 соответственно. На ничью ставка принимается с коэффициентом 5.00.

    • Эксперты LiveSport.Ru уверены, что «Брентфорд» навяжет борьбу «Арсеналу» и «канонирам» не удастся выиграть с большим отрывом. Подробнее о ставках на игру в прогнозе редакции.

    • Искусственный интеллект пророчит «канонирам» победу с минимальным счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Брентфорд» — «Арсенал» на сайте LiveCup.Run, который помимо видео предлагает статистику, стартовые составы и коэффициенты букмекеров.

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