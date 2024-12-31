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    Тикнизян готов продлить контракт с «Локомотивом»

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    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своем будущем в московской команде.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Я неоднократно уже говорил по поводу того, что я настроен положительно относительно переподписания контракта с "Локомотивом". У меня состоялся с ними диалог. Я сказал, что, если вы сделаете это в ближайшее время, то мой ответ будет положительным, но если это затянется на полгода или больше, то ответ будет отрицательным. У меня есть семья, нужно понимать, что будет в будущем. Как кормилец семьи я хотел бы, чтобы была стабильность. Если есть неведение, это влияет на твое настроение в целом.

    Захарян гораздо моложе, чем я, где‑то немного нестабильнее. Мне 25 лет, я сформировался во всех аспектах. Если вспомнить первые два года в "Локомотиве", это был стресс, потому что были красные карточки, пенальти… Я работал с психологом. Потом ты на многие вещи начинаешь смотреть иначе, они не кажутся такими болезненными», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

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    • В этом сезоне на счету Тикнизяна 23 матча, два гола и три ассиста во всех турнирах.

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