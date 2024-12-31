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    Тикнизян: Интерес со стороны «Севильи» есть

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    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян дал комментарий по поводу интереса «Севильи».

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Скажу так, что от российских клубов не было никакой конкретики. Это были просто слухи, какие‑то моменты из СМИ. Действительно, интерес со стороны "Севильи" есть. Я правда надеюсь, что в это трансферное окно они придут еще раз с более выгодным предложением, которое устроит "Локомотив", потому что когда ты слышишь и понимаешь, что клуб из Ла Лиги так близко и есть возможность попробовать свои силы… Не факт, что я там заиграю, что у меня получится.

    Хочу, чтобы в тот момент, когда моя карьера закончится, я просто сел и сказал себе: "Я сделал все, что было в моих силах". "Севилья" не является для меня панацеей, не говорю: "Отправьте меня в 'Севилью', все будет хорошо". Кто мог представить, что два года назад Матвей Сафонов будет играть в "ПСЖ", отбивать два пенальти в игре с "Лансом" в Кубке Франции и праздновать вместе с Хакими, Луисом Энрике и остальными. Нет никаких границ, а все барьеры лишь в нашей голове», — цитирует Тикнизяна «Матч ТВ».

    В этом сезоне на счету Тикнизяна 23 матча, два гола и три ассиста во всех турнирах.

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