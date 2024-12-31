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    Гюндоган — о кризисе «Ман Сити»: Такого мы еще никогда не испытывали

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган обратился к болельщикам клуба, рассказав о кризисе «горожан».

    Илкай Гюндоган — полузащитник «Манчестер Сити»
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    Илкай Гюндоган — полузащитник «Манчестер Сити»

    Напомним, что команда выиграла только 2 матча из последних 14-и во всех турнирах. «Манчестер Сити» опустился на 5-ю позицию в АПЛ с 31-м очком в активе.

    «Я хотел бы поблагодарить вас за поддержку в этом году. Я знаю, что в последнее время у нас были очень сложные времена — такого мы еще никогда не испытывали в "Ман Сити". Поэтому я еще больше ценю вашу поддержку в последние пару недель.

    Я уверен, что следующие недели и месяцы, которые придутся на 2025 год, могут быть только лучше. Нам нужно вернуть уверенность в себе, которая была у нас на протяжении многих лет. Мы с моей семьей по-прежнему комфортно чувствуем себя в этом городе, и я благодарен за все, что этот город и этот клуб дали мне в жизни.

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    • Я также знаю, что могу играть лучше, и в 2025 году я сделаю все возможное вместе с нашим тренером, моими партнерами по команде и всем клубом, чтобы снова добиваться более положительных результатов. В этом сезоне еще есть за что бороться. Давайте еще больше сплотимся и сделаем 2025 год успешным. До скорой встречи, берегите себя, будьте здоровы и всего наилучшего в 2025 году вам и вашим близким!» — написал Гюндоган на своей странице в соц. сети.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Манчестер Сити» 17 матчей в рамках АПЛ и отметился 1-й результативной передачей.

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