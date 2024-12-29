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    Источник: Мудрику укололи стволовые клетки коровы в колено в сборной Украины

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    Стало известно, как в организм атакующего полузащитника «Челси» Михаила Мудрика могло попасть запрещенное вещество.

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    По информации журналиста Игоря Бурбаса, в лагере сборной Украины Мудрику в колено поставили инъекцию в виде стволовых клеток. Они служат для реинкарнации всех и в особенности поврежденных клеток организма.

    Отмечается, что это были стволовые клетки коровы, в организме которой мог содержаться мельдоний.

    Процедуру проводил физиотерапевт сборной Украины.

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    • В середине декабря «Челси» подтвердил, что Мудрик провалил допинг-тест. В пробе А украинского футболиста были найдены следы запрещенного вещества.

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