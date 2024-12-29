Источник: Мудрику укололи стволовые клетки коровы в колено в сборной Украины

Стало известно, как в организм атакующего полузащитника «Челси»могло попасть запрещенное вещество.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, в лагере сборной Украины Мудрику в колено поставили инъекцию в виде стволовых клеток. Они служат для реинкарнации всех и в особенности поврежденных клеток организма.

Отмечается, что это были стволовые клетки коровы, в организме которой мог содержаться мельдоний.

Процедуру проводил физиотерапевт сборной Украины.

В середине декабря «Челси» подтвердил, что Мудрик провалил допинг-тест. В пробе А украинского футболиста были найдены следы запрещенного вещества.