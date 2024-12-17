«Челси» сделал официальное заявление по Мудрику

Лондонскийопубликовал заявление по поводу украинца. Ранее футболиста обвинили в нарушении антидопинговых правил.

«Футбольный клуб "Челси" может подтвердить, что Футбольная ассоциация Англии связалась с нашим игроком Михаилом Мудриком по поводу неблагоприятного результата обычного анализа мочи. И клуб, и Михаил полностью поддерживают программу тестирования Футбольной ассоциации, и все наши игроки, включая Михаила, регулярно проходят тестирование.

Михаил подтвердил, что никогда сознательно не употреблял запрещённые вещества. Теперь и Михаил, и клуб будут работать с соответствующими органами, чтобы выяснить, что стало причиной положительного результата теста», — говорится в сообщении пресс-службы «Челси».

В нынешнем сезоне АПЛ Мудрик в семи играх не отметился результативными действиями.