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    «Челси» сделал официальное заявление по Мудрику

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    Лондонский «Челси» опубликовал заявление по поводу украинца Михаила Мудрика. Ранее футболиста обвинили в нарушении антидопинговых правил.

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    «Футбольный клуб "Челси" может подтвердить, что Футбольная ассоциация Англии связалась с нашим игроком Михаилом Мудриком по поводу неблагоприятного результата обычного анализа мочи. И клуб, и Михаил полностью поддерживают программу тестирования Футбольной ассоциации, и все наши игроки, включая Михаила, регулярно проходят тестирование.

    Михаил подтвердил, что никогда сознательно не употреблял запрещённые вещества. Теперь и Михаил, и клуб будут работать с соответствующими органами, чтобы выяснить, что стало причиной положительного результата теста», — говорится в сообщении пресс-службы «Челси».

    В нынешнем сезоне АПЛ Мудрик в семи играх не отметился результативными действиями.

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