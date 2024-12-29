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    «Лестер» — «Манчестер Сити». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 19-го тура АПЛ «Лестер» — «Манчестер Сити»

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    «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Лестером» в стартовом матче 19-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Лестер»

    «Лестер» с 14 очками идет в зоне вылета, расположившись на 18-й строчке. В 18-ти матчах «лисы» одержали 3 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, забив 22 гола и пропустив 40 мячей в свои ворота.

    В крайнем туре «Лестер» открыл счет в матче с «Ливерпулем», но затем пропустил трижды, уступив со счетом 1:3. Это поражение стало для команды третьим кряду. Ранее подопечные Руда ван Нистелроя были разгромлены «Вулверхэмптоном» (0:3) и «Ньюкаслом» (0:4).

    «Манчестер Сити»

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    «Манчестер Сити» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ по итогам 18-ти туров. «Горожане» набрали 28 очков, одержав 8 побед при 4-х ничьих и 6-ти поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 30:26.

    В прошлом туре команда Гвардиолы потеряла очередные очки, сыграв вничью дома с «Эвертоном» — 1:1. Таким образом, «Манчестер Сити» не смог победить в четвертом матче кряду, а за девять последних встреч в АПЛ «горожане» только раз обыграли соперника.

    Личные встречи

    В последних 10-ти матчах на счету «Манчестер Сити» 8 побед, «Лестер» оказался сильнее в 2-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.85.

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