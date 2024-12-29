Лестер
Манчестер Сити
«Лестер»
Турнирное положение: сейчас «Лестер» идет в таблице АПЛ с 14 очками в зоне вылета на 18-м месте.
Последние матчи: в предыдущей игре команда Руда Ван Нистелроя уступила в гостях «Ливерпулю» со счетом 1:3. «Лестер» открыл счет уже на шестой минуте после точного удара Джордана Айю, но затем на поле царил только соперник, который смог забить ответный мяч перед самым перерывом, а затем дожал во втором тайме, забив еще дважды.
Лестер — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров
Ранее было домашнее поражение от «Вулверхэмптона» (0:3) и гостевое от «Ньюкасла» (0:4).
Не сыграют: травмированы — Ндиди, Фатаву, Перейра, Хермансен.
Состояние команды: пока назначение нового главного тренера Ван Нистелроя не дало особых плодов. На первых порах «Лестер» немного встрепенулся и набрал несколько очков, но в последнее время снова подтверждает статус аутсайдера.
Голландец выстраивает атакующий футбол и не боится играть от себя, но сзади у «Лестера» стало еще хуже, чем было при прежнем наставнике Стиве Купере.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: сейчас «Манчестер Сити» идет всего лишь на 7-м месте в таблице АПЛ с 28 очками.
Последние матчи: в 18-м туре команда Хосепа Гвардиолы не смогла переиграть на своем поле «Эвертон» (1:1). Уже на 14-й минуте Бернарду Силва вывел «Манчестер Сити» вперед.
Соперник смог отыграться в конце первого тайма. После перерыва Холанн не смог реализовать 11-метровый, а поразить ворота «ирисок» команда больше так и не смогла. Вот так, при большом игровом преимуществе «горожане» потеряли очередные очки.
До этого было поражение в гостях от «Астон Виллы» (1:2) и дома от «МЮ» (1:2).
Не сыграют: травмированы — Рубен Диаш, Родри, Бобб, под вопросом участие Эдерсона, Стоунза и Матеуса Нуньеса.
Состояние команды: безвыигрышная серия «Манчестер Сити» достигла уже пяти матчей с учетом всех турниров и пока не видно особого просвета в результатах. Защита продолжает чудить и допускать невынужденные ошибки, Холанн потерял голевое чутье, а другие лидеры также не в лучшем моральном состоянии.
Статистика для ставок
- В позапрошлом сезоне оба матча остались за «Манчестер Сити» (1:0, 3:1)
- В пяти последних матчах во всех турнирах «горожане» неизменно пропускали (всего 8 мячей)
- В восьми последних играх «Лестера» общий тотал матча постоянно пробивал ТБ 2,5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Лестера» дают 8,60, а на «Манчестер Сити» — 1,35, ничью букмекеры оценивают в 5,90.
Тотал меньше 3,5 идет за 1,90, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,96.
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Прогноз: после последних неудач «Лестеру» необходимо хотя бы набрать одно очко. Ван Нистелрой ставит атакующий футбол и «лисы» не будут большими силами сидеть сзади, учитывая, что оборона «Ман Сити» сейчас далека от совершенства. Гости по умолчанию должны забивать, поэтому ждем результативного футбола.
Основная ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,85.
Прогноз: «Манчестер Сити» вполне способен постараться создать себе задел в первом тайме, учитывая плотный график и не лучшее физическое состояние команды. Ставка больше под возврат, но вполне способна зайти, поэтому можно рискнуть.
Дополнительная ставка: победа «Ман Сити» в первом тайме с форой -1 за 2,55.