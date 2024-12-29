29 декабря в 19-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лестер» и «Манчестер Сити». Начало встречи — 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лестер»

Турнирное положение: сейчас «Лестер» идет в таблице АПЛ с 14 очками в зоне вылета на 18-м месте.

Последние матчи: в предыдущей игре команда Руда Ван Нистелроя уступила в гостях «Ливерпулю» со счетом 1:3. «Лестер» открыл счет уже на шестой минуте после точного удара Джордана Айю, но затем на поле царил только соперник, который смог забить ответный мяч перед самым перерывом, а затем дожал во втором тайме, забив еще дважды.

Ранее было домашнее поражение от «Вулверхэмптона» (0:3) и гостевое от «Ньюкасла» (0:4).

Не сыграют: травмированы — Ндиди, Фатаву, Перейра, Хермансен.

Состояние команды: пока назначение нового главного тренера Ван Нистелроя не дало особых плодов. На первых порах «Лестер» немного встрепенулся и набрал несколько очков, но в последнее время снова подтверждает статус аутсайдера.

Голландец выстраивает атакующий футбол и не боится играть от себя, но сзади у «Лестера» стало еще хуже, чем было при прежнем наставнике Стиве Купере.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: сейчас «Манчестер Сити» идет всего лишь на 7-м месте в таблице АПЛ с 28 очками.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Последние матчи: в 18-м туре команда Хосепа Гвардиолы не смогла переиграть на своем поле «Эвертон» (1:1). Уже на 14-й минуте Бернарду Силва вывел «Манчестер Сити» вперед.

Соперник смог отыграться в конце первого тайма. После перерыва Холанн не смог реализовать 11-метровый, а поразить ворота «ирисок» команда больше так и не смогла. Вот так, при большом игровом преимуществе «горожане» потеряли очередные очки.

До этого было поражение в гостях от «Астон Виллы» (1:2) и дома от «МЮ» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Рубен Диаш, Родри, Бобб, под вопросом участие Эдерсона, Стоунза и Матеуса Нуньеса.

Состояние команды: безвыигрышная серия «Манчестер Сити» достигла уже пяти матчей с учетом всех турниров и пока не видно особого просвета в результатах. Защита продолжает чудить и допускать невынужденные ошибки, Холанн потерял голевое чутье, а другие лидеры также не в лучшем моральном состоянии.

Статистика для ставок

В позапрошлом сезоне оба матча остались за «Манчестер Сити» (1:0, 3:1)

В пяти последних матчах во всех турнирах «горожане» неизменно пропускали (всего 8 мячей)

В восьми последних играх «Лестера» общий тотал матча постоянно пробивал ТБ 2,5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лестера» дают 8,60, а на «Манчестер Сити» — 1,35, ничью букмекеры оценивают в 5,90.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,90, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,96.

Прогноз: после последних неудач «Лестеру» необходимо хотя бы набрать одно очко. Ван Нистелрой ставит атакующий футбол и «лисы» не будут большими силами сидеть сзади, учитывая, что оборона «Ман Сити» сейчас далека от совершенства. Гости по умолчанию должны забивать, поэтому ждем результативного футбола.

Основная ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,85.

Прогноз: «Манчестер Сити» вполне способен постараться создать себе задел в первом тайме, учитывая плотный график и не лучшее физическое состояние команды. Ставка больше под возврат, но вполне способна зайти, поэтому можно рискнуть.

Дополнительная ставка: победа «Ман Сити» в первом тайме с форой -1 за 2,55.