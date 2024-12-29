Каррагер предсказал чемпиона Англии этого сезона

Английский экс-футболиствысказался о борьбе за чемпионский титул в этом сезоне АПЛ.

«Ливерпуль или "Арсенал". Энцо Мареска отлично поработал в "Челси" в этом сезоне. Я не был уверен, когда клуб решил не оставлять Маурисио Почеттино прошлым летом, но они назначили тренера с определенным профилем, и Мареска собрал команду воедино. Говоря об этом, я согласен с ним, что "Челси" не совсем готов стать чемпионом. Им понадобится еще один вратарь и центральный защитник, прежде чем они смогут пройти всю дистанцию.

Самая большая проблема "Арсенала" сейчас — это травмы. Им удалось избежать слишком большого количества сбоев за последние два года, но сейчас другая ситуация. Микель Артета найдет ответы, чтобы гарантировать, что команда улучшится во второй половине сезона, и они накопили ценный опыт гонки. Если они к марту они еще будут близки к титулу, это заставит их поверить.

Но я рассуждаю головой и сердцем, когда говорю, что "Ливерпуль" будет на первом месте. Варианты Арне Слота в акте — самые сильные в Премьер-лиге. За "Ливерпуль" можно беспокоиться только в случае травм их основных игроков. Если они смогут их избежать, их будет трудно догнать.

"Челси" финиширует третьим, и, несмотря на их проблемы, я вижу, что "Манчестер Сити" финиширует последним в первой в четвертке», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что сейчас в турнирной таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль».