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    «Порту» — «Боавишта»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Португалия Порту
    28 декабря стадион «Драгау» примет поединок 16-го тура португальской Примейры, в котором местный «Порту» будет принимать «Боавишту». Матч начнется в 23:30 по московскому времени.

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    В случае победы «Порту» продлит серию до трех матчей. Ранее хозяева обыграли «Эштрелу» (2:0) и «Морейренси» (3:0). Помимо этого «драконы» временно возглавят турнирную таблицу. «Порту» занимает 3-е место, но отстает от «Бенфики» всего на один пункт.

    «Боавишта» не выигрывает уже пятый матч подряд. Команда имеет проблемы с результативностью и редко забивает. Однако 14 декабря гости смогли заставить понервничать «Спортинг», поединок с которым они проиграли, но забили 2 мяча (2:3). Мотивация команды — покинуть зону вылета. Уже после этого тура «Боавишта» может подняться выше 16-й строчки, но в это мало кто верит.

    Прогнозы и ставки

    «Порту» — одна из лучших команд турнира по домашним результатам. В нынешнем сезоне клуб ни разу не проиграл дома с учетом всех турниров и только раз сыграл вничью. При этом «Боавишта» для «портистас» очень удобный соперник, который им удалось обыграть в 4 из 5 матчей.

    • Букмекеры не верят в успех «Боавишты». Ставки на победу команд принимаются с коэффициентами 1.17 и 16.0 соответственно.

    • По мнению экспертов LiveSport.Ru, «Порту» без проблем справится со своим оппонентом. Подробнее о ставках, в прогнозе редакции.

    • Искусственный интеллект не рассчитывает на крупную победу хозяев и прогнозирует минимальный результат 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Порту» — «Боавишта» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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