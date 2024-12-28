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    «Порту» разгромит «Боавишту»?

    «Порту» — «Боавишта». Хозяева рвутся на вершину, но на что сделать ставку 28 декабря? Ответ — в прогнозе на футбол экспертов LiveSport.Ru с коэффициентами 2.12 и 2.15

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Боавишта»
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    «Порту»
    «Порту» на своем поле примет «Боавишту» в матче 16-го тура чемпионата Португалии. Встреча состоится 28 декабря и начнется в 23:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Боавишта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 28 Декабря 2024 года

    Порту

  • Порту
    •  Порту 23:30 Боавишта

    Боавишта

  • Порту
    •

    «Порту»

    Турнирное положение: команда из одноименного города, как и всегда, борется за чемпионский титул.

    Коллектив из Порту сейчас имеет в своем активе 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

    Порту — Боавишта: коэффициенты букмекеров

    «Портистас» смогли 36 раз поразить ворота соперника и девять раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых тура «драконы» смогли переиграть «Морейренси» (3:0) и «Эштрелу» (2:0).

    До этого же «сине-белые» сыграли вничью «Фамаликаном» (1:1) и выиграли у «Каса Пиа» (2:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Также «Порту» поделил очки с «Андерлехтом» (2:0) и победил «Мидтьюлланн» (2:0) в Лиге Европы.

    Не сыграют: травмированы Марко Груич, Жоау Мариу и Иван Маркано.

    Состояние команды: сейчас подопечные Витора Бруну находятся в отличной форме и смогли догнать своих соперников.

    В прошлом сезоне «Порту» финишировал на третьей строчке, а сейчас постараются сделать все, чтобы стать первым, поскольку другая позиция команду точно не устроит.

    «Боавишта»

    Турнирное положение: команда из Порту борется за выживание в этом сезоне португальской Примейры.

    У «пантер» сейчас только 12 баллов и 17-я строчка в турнирной таблице.

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    • «Шахматные» забили всего 10 мячей, а в свои ворота пропустили 19.

    Последние матчи: в прошлых турах «Боавишта» сыграла вничью с «АВС» (0:0) и проиграл «Спортингу» (2:3).

    До этого же подопечные Рикарду Пайвы также поделили очки с «Фаренсе» (1:1) и «Насьоналом» (0:0).

    Также команда уже успела вылететь из Кубка Португалии, уступив «Варзину» (0:1).

    Не сыграют: травмированы Георгий Абурджания, Лукас Моура и Гильермо Очоа.

    Состояние команды: сейчас «Боавишта» не в форме и уже давно не может выиграть. Команде точно уже некуда отступать.

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    В прошлом сезоне «Боавишта» заняла 15-е место. В этом сезоне ее тоже устроит эта позиция, потому что тогда она не вылетит, что и является главной задачей.

    Статистика для ставок

    • «Порту» не проигрывает на протяжении 6 матчей во всех турнирах

    • «Боавишта» не может выиграть на протяжении 5 последних матчей

    • В последнем очном противостоянии команд 12 мая «Порту» победил «Боавишту» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Порту» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.13. Ничья — в 8.50, победа «Боавишты» — в 19.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.45 и 2.70 соответственно.

    Прогноз: «Порту» в последнее время забивает достаточно много, поэтому поставим на результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.12.

    Прогноз: «Порту» намного сильнее своего соперника и должен уверенно побеждать в этой игре.

    Ставка: победа «Порту» с форой-2,5 за 2.15.

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    «Порту» — «Боавишта»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 28.12.2024. Прогнозы на футбол. «Порту» разгромит «Боавишту»?
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