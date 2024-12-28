Порту
Боавишта
«Порту»
Турнирное положение: команда из одноименного города, как и всегда, борется за чемпионский титул.
Коллектив из Порту сейчас имеет в своем активе 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице.
Порту — Боавишта: коэффициенты букмекеров
«Портистас» смогли 36 раз поразить ворота соперника и девять раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых тура «драконы» смогли переиграть «Морейренси» (3:0) и «Эштрелу» (2:0).
До этого же «сине-белые» сыграли вничью «Фамаликаном» (1:1) и выиграли у «Каса Пиа» (2:0).
Также «Порту» поделил очки с «Андерлехтом» (2:0) и победил «Мидтьюлланн» (2:0) в Лиге Европы.
Не сыграют: травмированы Марко Груич, Жоау Мариу и Иван Маркано.
Состояние команды: сейчас подопечные Витора Бруну находятся в отличной форме и смогли догнать своих соперников.
В прошлом сезоне «Порту» финишировал на третьей строчке, а сейчас постараются сделать все, чтобы стать первым, поскольку другая позиция команду точно не устроит.
«Боавишта»
Турнирное положение: команда из Порту борется за выживание в этом сезоне португальской Примейры.
У «пантер» сейчас только 12 баллов и 17-я строчка в турнирной таблице.
«Шахматные» забили всего 10 мячей, а в свои ворота пропустили 19.
Последние матчи: в прошлых турах «Боавишта» сыграла вничью с «АВС» (0:0) и проиграл «Спортингу» (2:3).
До этого же подопечные Рикарду Пайвы также поделили очки с «Фаренсе» (1:1) и «Насьоналом» (0:0).
Также команда уже успела вылететь из Кубка Португалии, уступив «Варзину» (0:1).
Не сыграют: травмированы Георгий Абурджания, Лукас Моура и Гильермо Очоа.
Состояние команды: сейчас «Боавишта» не в форме и уже давно не может выиграть. Команде точно уже некуда отступать.
В прошлом сезоне «Боавишта» заняла 15-е место. В этом сезоне ее тоже устроит эта позиция, потому что тогда она не вылетит, что и является главной задачей.
Статистика для ставок
- «Порту» не проигрывает на протяжении 6 матчей во всех турнирах
- «Боавишта» не может выиграть на протяжении 5 последних матчей
- В последнем очном противостоянии команд 12 мая «Порту» победил «Боавишту» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Порту» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.13. Ничья — в 8.50, победа «Боавишты» — в 19.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.45 и 2.70 соответственно.
- 1.75Арсенал — Ипсвич: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
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Прогноз: «Порту» в последнее время забивает достаточно много, поэтому поставим на результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.12.
Прогноз: «Порту» намного сильнее своего соперника и должен уверенно побеждать в этой игре.
Ставка: победа «Порту» с форой-2,5 за 2.15.