В «Пари НН» отметили, что довольны Магкеевым

Спортивный директор «Пари НН»отметил, что в клубе довольны игрой

25-летний футболист в июне присоединился к «Пари НН» в статусе свободного агента.

«По Магкееву мы понимали, когда его приобретали, что футболист, к сожалению, имеет повышенный травматизм. Но он российский центральный защитник с опытом игры в большой команде. Мы понимаем его качества и решили в него поверить. Заключили соглашение по системе "1+1", чтобы как раз понять, как пройдет первый год и как будут себя чувствовать колено и задняя поверхность бедра.

Есть болячки, к сожалению. Когда Стас выходит, мы им довольны, он набрал форму, выглядел неплохо. Соответственно, мы ждем спортивного результата — чтобы второй год контракта активировался, Магкеев должен сыграть определенную часть матчей», — цитирует Удальцова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После 18 туров нижегородский клуб идет 12-м в таблице РПЛ, набрав 16 очков.