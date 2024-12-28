«Кальяри» может проиграть пятый подряд поединок во всех турнирах. Ранее «островитяне» потерпели 3 поражения в Серии А и одно фиаско в Кубке Италии. В своем последнем матче команда уступила 1:2 «Венеции». Серия неудач привела хозяев в зону вылета на 18-е место.
«Интер» продолжает идти третьим в таблице. У него 37 очков. Победа позволит команде Симоне Индзаги обойти «Наполи» и подняться на 2-ю строчку. «Нерадзурри» выиграли 3 матча подряд. В Серии А они разгромили «Лацио» 6:0 и обыграли «Комо» 2:0. В Кубке Италии миланцы прошли «Удинезе».
Прогнозы и ставки
«Интер» давно не проигрывает «Кальяри» в очных поединках. В последний раз «Кальяри» сумел зацепиться за ничью (2:2) однако в четырех предыдущих матчах миланский клуб отпраздновал победу.
- Ставки принимаются с такими коэффициентами: 8.90 победа «Кальяри», 5.20 ничья и 1.36 победа «Интера». Так что гости фавориты букмекеров.
- В последних матчах «Интер» неплохо оборонялся и эксперты LiveSport.Ru это подметили, сделав свою ставку на поединок. О ней в традиционном прогнозе.
- Искусственный интеллект пророчит «Интеру» победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Смотрите прямую трансляцию матча «Кальяри» — «Интер» и другие матчи Серии А на сайте LiveCup.Run.
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