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    Останется ли «Интер» на третьем месте?

    «Кальяри» — «Интер». Гости занимают третью строчку, но удастся ли им подняться минимум на второе 28 декабря? На что сделать ставку? Ответ — в прогнозе на футбол с коэффициентом 2.20

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Интер»
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    Маркус Тюрам
    28 декабря в 18-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Интер». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Декабря 2024 года

    Кальяри

  • Кальяри
    •  Кальяри 20:00 Интер

    Интер

  • Милан
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    «Кальяри»

    Турнирное положение: «Кальяри» по итогам 17-ти туров итальянского первенства набрал 14 очков и находится в зоне вылета.

    Команда занимает третью с конца 18-ю строчку и лишь на один пункт отстает от безопасной 17-й позиции.

    Кальяри — Интер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура Серии А сардинцы на чужом поле потерпели поражение от «Венеции» (1:2).

    Перед этим коллектив прекратил выступления в Кубке Италии, крупно проиграв в 1/8 финала на поле соперника «Ювентусу» — 0:4.

    Не сыграют: травмированы — Лувумбо и Мина, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кальяри» неизменно проигрывал.

    Такие результаты сулят хозяевам мизерные шансы даже на ничью, пусть они и сыграют на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

    Роберто Пикколи — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

    «Интер»

    Турнирное положение: «Интер» по итогам 16-ти поединков итальянского первенства набрал 37 очков и традиционно для последних сезонов борется за чемпионство.

    Команда занимает третье место и на три балла отстает от лидера «Аталанты», а также на один пункт от второго «Наполи» при матче в запасе.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в 17-м туре национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу над «Комо» (2:0).

    Перед этим коллектив вышел в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв в домашних стенах «Удинезе» с результатом 2:0.

    Не сыграют: травмированы — Дармиан, Ачерби, Павар, Ди Дженнаро, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Интер» выиграл и не победил лишь раз в семи последних играх.

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    Такая форма позволяет гостям рассчитывать на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество над соперником в своем классе.

    Маркус Тюрам — лучший бомбардир команды и Серии А с 12-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Кальяри» забивала только одна команда

    • в трех последних матчах «Интер» одержал «сухую» победу

    • в трех из четырех последних матчей «Интера» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.70, победа «Кальяри» — в 6.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивал только один из соперников. Так было и в их шести последних выездных поединках.

    При этом в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и не пропустят, ведь так было в их трех последних матчах.

    Ставка: «Интер» одержит «сухую» победу за 2.45

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    «Кальяри» — «Интер»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 28.12.2024. Прогнозы на футбол. Останется ли «Интер» на третьем месте?
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