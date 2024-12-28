Кальяри
Интер
«Кальяри»
Турнирное положение: «Кальяри» по итогам 17-ти туров итальянского первенства набрал 14 очков и находится в зоне вылета.
Команда занимает третью с конца 18-ю строчку и лишь на один пункт отстает от безопасной 17-й позиции.
Кальяри — Интер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура Серии А сардинцы на чужом поле потерпели поражение от «Венеции» (1:2).
Перед этим коллектив прекратил выступления в Кубке Италии, крупно проиграв в 1/8 финала на поле соперника «Ювентусу» — 0:4.
Не сыграют: травмированы — Лувумбо и Мина, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кальяри» неизменно проигрывал.
Такие результаты сулят хозяевам мизерные шансы даже на ничью, пусть они и сыграют на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.
Роберто Пикколи — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.
«Интер»
Турнирное положение: «Интер» по итогам 16-ти поединков итальянского первенства набрал 37 очков и традиционно для последних сезонов борется за чемпионство.
Команда занимает третье место и на три балла отстает от лидера «Аталанты», а также на один пункт от второго «Наполи» при матче в запасе.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в 17-м туре национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу над «Комо» (2:0).
Перед этим коллектив вышел в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв в домашних стенах «Удинезе» с результатом 2:0.
Не сыграют: травмированы — Дармиан, Ачерби, Павар, Ди Дженнаро, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Интер» выиграл и не победил лишь раз в семи последних играх.
Такая форма позволяет гостям рассчитывать на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество над соперником в своем классе.
Маркус Тюрам — лучший бомбардир команды и Серии А с 12-ю голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Кальяри» забивала только одна команда
- в трех последних матчах «Интер» одержал «сухую» победу
- в трех из четырех последних матчей «Интера» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.70, победа «Кальяри» — в 6.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.
- 1.75Арсенал — Ипсвич: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
- 2.40Лацио — Аталанта: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- 2.13Эмполи — Дженоа: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивал только один из соперников. Так было и в их шести последних выездных поединках.
При этом в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: только одна команда забьет за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и не пропустят, ведь так было в их трех последних матчах.
Ставка: «Интер» одержит «сухую» победу за 2.45