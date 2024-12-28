«Интер» сыграет в гостях против «Кальяри» в матче 18-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Кальяри»

«Кальяри» с 14 очками идет в зоне вылета, расположившись на 18-й строчке после 17-ти матчей. На счету «красно-синих» 3 победы, 5 ничьих и 9 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 16:28.

Команда Давида Николы проиграла три матча подряд в Серии А, а также вылетела из Кубка Италии, крупно уступив «Ювентусу» (0:4) в 1/8 финала. В крайнем туре чемпионата «Кальяри» не смог набрать очков на выезде с «Венецией» — 1:2.

«Интер»

«Интер» находится на третьей строчке в турнирной таблице Серии А. Команда из Милана провела 16 матчей, набрав в них 37 очков — 11 побед, 4 ничьи и одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 42:15.

Последний раз «Интер» проигрывал еще в сентябре, уступив в дерби с «Миланом» (1:2). С тех пор команда Симоне Индзаги сыграла 11 матчей, одержав в них 9 побед. В 4-х последних турах «чёрно-синие» обыграли «Верону» (5:0), «Парму» (3:1), «Лацио» (6:0) и «Комо» (2:0).

Личные встречи

В прошлом сезоне Серии А «Интер» обыграл соперника в гостях со счетом 2:0, а в Милане была зафиксирована результативная ничья — 2:2.

В последних 10-ти встречах на счету «Интера» 7 побед, «Кальяри» оказался сильнее в одном случае и дважды команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кальяри» — «Интер» с коэффициентом 2.20.