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    «Интер» разгромил в гостях «Кальяри»

    «Кальяри» — «Интер»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Кальяри Интер
    В матче 18-го тура итальянской Серии А «Кальяри» на своем поле уступил «Интеру» со счетом 0:3.

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    После первого тайма счет был не открыт, а во второй половине чемпион Италии смог дожать своего соперника.

    На 53-й минуте счет открыл Алессандро Бастони, на 71-й минуте преимущество увеличил Лаутаро Мартинес.

    На 78-й минуте Хакан Чалханоглу поставил точку в матче.

    Календарь и таблица Серии А

    Футбол. Италия. Серия А
    Кальяри — Интер 0:3
    Голы: 0:1 Алессандро Бастони (53'), 0:2 Лаутаро Мартинес (71'), 0:3 Хакан Чалханоглу (пенальти) (79') Кальяри: Симоне Скуффет, Габриэле Цаппа, Йерри Мина (Матеуш Ветеска, 46'), Себастьяно Луперто, Адам Оберт (Рэзван Марин, 59'), Надир Цортеа, Томмазо Ауджелло, Антуан Макумбу (Николас Виола, 73'), Джанлука Гаэтано (Леонардо Паволетти, 59'), Мишель Адопо, Роберто Пикколи (Маттиа Феличи, 84') Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 73'), Дензел Дюмфрис, Янн Биссекк, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 80'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 80'), Николо Барелла (Пётр Зелиньски, 73'), Лаутаро Мартинес, Марку Тюрам (Мехди Тареми, 79')

    После этой победы «Интер» и «Кальяри» лидируют в таблице Серии А с 40 очками. «Кальяри» (14) — 18-й.

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