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    Мареска: Те, кто в строю, не могут выдать 100% собственных возможностей

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    Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска дал комментарий турнирного положения команды на данный момент.

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Реальность показывает, что мы — вторые. За 17 туров, вероятно, команды показали, в каком состоянии находятся. "Ливерпуль" потрясающе идёт с 1-го тура. Возможно, состав, именно состав дошёл до момента, когда они готовы выигрывать трофеи. Это очень важно.

    "Манчестер Сити" обязательно вернётся. Они оказались в ситуации, в которой никогда не были раньше. Каждую игру случаются новые травмы, прямо сейчас они не могут найти оптимальную форму. Те, кто в строю, не могут выдать 100% собственных возможностей», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Синие» занимают вторую строчку в лиге с 35-ю баллами в копилке, отставая от «Ливерпуля» на четыре пункта.

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