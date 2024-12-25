Мареска: Те, кто в строю, не могут выдать 100% собственных возможностей

Главный тренер лондонскогодал комментарий турнирного положения команды на данный момент.

«Реальность показывает, что мы — вторые. За 17 туров, вероятно, команды показали, в каком состоянии находятся. "Ливерпуль" потрясающе идёт с 1-го тура. Возможно, состав, именно состав дошёл до момента, когда они готовы выигрывать трофеи. Это очень важно.

"Манчестер Сити" обязательно вернётся. Они оказались в ситуации, в которой никогда не были раньше. Каждую игру случаются новые травмы, прямо сейчас они не могут найти оптимальную форму. Те, кто в строю, не могут выдать 100% собственных возможностей», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

Календарь и таблица АПЛ

«Синие» занимают вторую строчку в лиге с 35-ю баллами в копилке, отставая от «Ливерпуля» на четыре пункта.