Нападающий «Барселоны» выбыл на неопределенный срок из-за травмы

в ближайшее время не сможет тренироваться в общей группе

Торрес получил повреждение в недавнем матче Ла Лиги против «Атлетико» (1:2).

«После МРТ у игрока обнаружена небольшая травма камбаловидной мышцы. В ближайшее время он не сможет тренироваться», — говорится в сообщении пресс-службы каталонского клуба.

В «Барселоне» не уточнили при этом, когда нападающий вернется в общую группу.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Торреса в 30 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в испанской Ла Лиге 13 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.