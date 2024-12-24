Нападающий «Барселоны» выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Ферран Торрес Фото: globallookpress.com
Торрес получил повреждение в недавнем матче Ла Лиги против «Атлетико» (1:2).
«После МРТ у игрока обнаружена небольшая травма камбаловидной мышцы. В ближайшее время он не сможет тренироваться», — говорится в сообщении пресс-службы каталонского клуба.
В «Барселоне» не уточнили при этом, когда нападающий вернется в общую группу.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Торреса в 30 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в испанской Ла Лиге 13 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.