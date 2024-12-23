Спаллетти считает, что «Роме» не стоит продавать Дибалу

Главный тренер сборной Италиивысказался о возможном переходе игроковв другие клубы.

«Мне сложно сказать, стоит ли продавать Дибалу. Все знают, что Дибала тот игрок, который может заставить работать целую команду, потому что у него есть техника, он взаимодействует со всеми и проявляет мастерство каждый раз, когда мяч оказывается у него в ногах. Для команды, которая хочет выстроить победный менталитет, лучше всего сохранять таких игроков, как он.

Что касается Пеллегрини. Он — качественный игрок, но сейчас "Роме" нужно набирать очки, и поэтому он однозначно будет стараться действовать более профессионально. За Пеллегрини сейчас активно наблюдают, впрочем, как и всегда», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Ранее сообщалось о том, что «Галатасарай» может подписать Дибалу предстоящим летом. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Рому» в Серии А 14 матчей, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

Пеллегрини принял участие в 13-и встречах за римлян в чемпионате Италии и отметился результативной передачей.