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    «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    21 декабря в рамках 17-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» в Бирмингеме будет принимать «Манчестер Сити». Поединок начнется в 15:30 по мск.

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    На кону у «Астон Виллы» стоит зона еврокубков. Хозяева идут на 7-м месте с 25 очками, тогда как у «Ман Сити» всего на 2 пункта больше и они занимают 5-ю строчку. Таким образом, победа позволит команде Уная Эмери подняться по турнирной таблице. В прошлом туре она этим шансом не воспользовалась и проиграла 1:2 «Ноттингем Форест». При этом дома «Вилла» не проигрывает последние 5 туров.

    «Ман Сити» терял очки в трех из четырех поединков турнира. Если учитывать все турниры, то «горожане» подошли к встрече с двумя неудачами. В Лиге чемпионов они уступили 0:2 «Ювентусу», а в АПЛ проиграли «Ман Юнайтед» 1:2. Примечательно, что подопечные Пепа Гвардиолы вели в счете до 88-й минуты, но серия ошибок в обороне привела к потере преимущества.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Дошло до того, что «Сити» теперь с опаской видят фаворитом. Разрыв в котировках не такой убедительный, как раньше.

    • Букмекеры дают на победу хозяев 3.25, а на победу гостей — 2.15. Ставка на ничью выставлена за 3.75.

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что и в этот раз «Сити» не избежит проблем с соперником. Подробнее о ставках на игру можно узнать в прогнозе.

    • Искусственный интеллект прогнозирует результативную ничью 3:3.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» и другие поединки АПЛ смотрите на сайте LiveCup.Run.

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