21 декабря в рамках 17-го тура чемпионата Англиив Бирмингеме будет принимать. Поединок начнется в 15:30 по мск.

На кону у «Астон Виллы» стоит зона еврокубков. Хозяева идут на 7-м месте с 25 очками, тогда как у «Ман Сити» всего на 2 пункта больше и они занимают 5-ю строчку. Таким образом, победа позволит команде Уная Эмери подняться по турнирной таблице. В прошлом туре она этим шансом не воспользовалась и проиграла 1:2 «Ноттингем Форест». При этом дома «Вилла» не проигрывает последние 5 туров.

«Ман Сити» терял очки в трех из четырех поединков турнира. Если учитывать все турниры, то «горожане» подошли к встрече с двумя неудачами. В Лиге чемпионов они уступили 0:2 «Ювентусу», а в АПЛ проиграли «Ман Юнайтед» 1:2. Примечательно, что подопечные Пепа Гвардиолы вели в счете до 88-й минуты, но серия ошибок в обороне привела к потере преимущества.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Дошло до того, что «Сити» теперь с опаской видят фаворитом. Разрыв в котировках не такой убедительный, как раньше.

Букмекеры дают на победу хозяев 3.25, а на победу гостей — 2.15. Ставка на ничью выставлена за 3.75.

Эксперты LiveSport.Ru считают, что и в этот раз «Сити» не избежит проблем с соперником. Подробнее о ставках на игру можно узнать в прогнозе.

считают, что и в этот раз «Сити» не избежит проблем с соперником. Подробнее о ставках на игру можно узнать в прогнозе. Искусственный интеллект прогнозирует результативную ничью 3:3.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» и другие поединки АПЛ смотрите на сайте LiveCup.Run.

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