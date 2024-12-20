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    Флик — про Симеоне: Более 700 матчей во главе «Атлетико» — это невероятно

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о наставнике «Атлетико» Диего Симеоне перед очной встречей в рамках 18-го тура испанской Примеры.

    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»
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    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»

    «Более 700 матчей во главе "Атлетико" — это невероятно. Симеоне проделал фантастическую работу.

    Я очень уважаю его. Мне нравится его стиль жизни. Команда похожа на него. Я уважаю его работу, но мы хотим победить», — приводит слова Ханси Флика портал AS.

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    • Матч между «Барселоной» и «Атлетико» состоится завтра, 21-го декабря в 23:00 мск. После 17-и туров в испанской Примере «сине-гранатовые» занимают 1-е место в таблице с 38-ю очками в активе, а «матрасники» — на 2-й позиции с тем же количеством баллов.

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