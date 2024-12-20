Флик — про Симеоне: Более 700 матчей во главе «Атлетико» — это невероятно

Главный тренервысказался о наставникеперед очной встречей в рамках 18-го тура испанской Примеры.

«Более 700 матчей во главе "Атлетико" — это невероятно. Симеоне проделал фантастическую работу.

Я очень уважаю его. Мне нравится его стиль жизни. Команда похожа на него. Я уважаю его работу, но мы хотим победить», — приводит слова Ханси Флика портал AS.

Матч между «Барселоной» и «Атлетико» состоится завтра, 21-го декабря в 23:00 мск. После 17-и туров в испанской Примере «сине-гранатовые» занимают 1-е место в таблице с 38-ю очками в активе, а «матрасники» — на 2-й позиции с тем же количеством баллов.