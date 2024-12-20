«Челси» пробился в 1/8 финала Лиги конференций

Завершились четыре матча 6-го тура общего этапа Лиги конференций.

В одной из встреч «Челси» разгромил «Шэмрок Роверс» со счетом 5:1.

В составе «синих» хет-трик оформил Марк Гиу, забив свои голы на 23-й, 34-й и 45+4-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Кирман Дьюсбери-Холл на 40-й минуте и Марк Кукурелья на 58-й минуте.

Единственный гол у «Шэмрока» забил Маркус Поом на 26-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Челси — Шэмрок Роверс 5:1 Голы: 1:0 Марк Гиу (23'), 1:1 Маркус Поом (26'), 2:1 Марк Гиу (34'), 3:1 Кирман Дьюсбери-Холл (40'), 4:1 Марк Гиу (45 + 4'), 5:1 Марк Кукурелья (58') Челси: Филип Йоргенсен, Аксель Дисаси (Harrison Murray-Campbell, 59'), Марк Кукурелья, Ренато Вейга, Кирман Дьюсбери-Холл (Sam Rak-Sakyi, 82'), Чезаре Казадей, Кристофер Нкунку, Чуквунонсо Мадуэке (Харви Вейл, 46'), Тирик Джордж, Марк Гиу (Жоау Фелиш, 59'), Joshua Acheampong Шэмрок Роверс: Леон Пёльс, Джошуа Хонохан, Ли Грэйс, Дэниел Клири, Нил Фарруджиа (Грэм Бурк, 72'), Маркус Поом (Daniel Mandroiu, 67'), Дилан Уоттс (Джек Бирн, 67'), Дарра Бёрнс, Джонни Кенни (Аарон Грин, 72'), Gary O'Neill (Дарра Наджент, 78'), Roberto Pico Предупреждения: Маркус Поом (29'), Roberto Pico (62')

Еще в одной встрече «Рапид» всухую обыграл «Копенгаген» со счетом 3:0.

У австрийской команды дублем отметился Николаус Вурмбранд, забив на 51-й и 64-й минутах. Еще один гол забил Дион Беле на 45+2-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Рапид Вена — Копенгаген 3:0 Голы: 1:0 Дион Белё (45 + 2'), 2:0 Николаус Вурмбранд (51'), 3:0 Николаус Вурмбранд (64') Рапид Вена: Никлас Хедль, Бендегуз Болла, Ненад Цветкович, Серж Ро-Яо, Йонас Ауэр (Jakob Scholler, 70'), Мамаду Сангаре, Лукас Гргич (Тобиас Боркейт, 80'), Дион Белё, Исак Янссон (Луис Шауб, 70'), Маттиас Зайдль (Мориц Освальд, 90'), Николаус Вурмбранд (Ноа Бишоф, 70') Копенгаген: Нейтан Тротт, Кевин Дикс, Пантелис Хацидиакос (Маркос Лопес, 55'), Родриго Уэскас (Георгий Гочолеишвили, 55'), Виктор Классон, Томас Делейни, Уильям Клем (Магнус Маттссон, 55'), Габриэл Перейра, Амин Шейха (Андреас Корнелиус, 68'), Мохамед Эльюнуссип, Robert (Виктор Фрохольдт, 46') Предупреждения: Лукас Гргич (32'), Robert (32'), Мохамед Эльюнуссип (45 + 3'), Родриго Уэскас (48'), Виктор Классон (58'), Исак Янссон (59'), Ненад Цветкович (90 + 7')

«Хайденхайм» сыграл вничью с «Санкт-Галленом» (1:1).

Единственный гол у немецкой команды забил Норман Тойеркауф на 30-й минуте. У гостей отличился Йозо Станич на 77-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Хайденхайм — Санкт-Галлен 1:1 Голы: 1:0 Норман Тойеркауф (30'), 1:1 Йозо Станич (77') Предупреждения: Миккель Кауфманн (39'), Пауль Ваннер (66'), Жорди Кинтилья (66'), Christian Witzig (71'), Йозо Станич (81')

В параллельном матче «Целе» одолел ТНС со счетом 3:2.

У хозяев 2 гола записал на свой счет Эдмилсон, отличившись на 20-й и 43-й минутах встречи. Еще один гол забил Давид Зец на 79-й минуте.

У ТНС отличились Дэниел Дэвис на 19-й минуте и Рори Холден на 42-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Целе — ТНС 3:2 Голы: 0:1 Дэниэл Дэвис (19'), 1:1 Эдмилсон Фильо (20'), 1:2 Рори Холден (42'), 2:2 Эдмилсон Фильо (43'), 3:2 Давид Зец (79') Целе: Матьяж Розман, Жан Карничник, Клемен Неманич (Дамьян Вуклисевич, 46'), Давид Зец, Хуанхо Ньето, Марк Забуковник, Марко Дулка (Иван Брнич, 46'), Тамар Светлин (Нино Коутер, 74'), Свит Сешлар, Клеман Лерно (Марио Квесич, 46'), Эдмилсон Фильо (Алёша Матко, 59') ТНС: Джош Паск, Дэниэл Дэвис, Коннор Робертс, Райан Броббель (Адриан Цеслевич, 61'), Рори Холден (Сион Брэдли, 86'), Бен Кларк (Jordan Marshall, 61'), Дэн Уильямс, Лео Смит, Дэниел Редмонд (Джордан Уильямс, 67'), Деклан Макманус (Адам Уилсон, 67'), Джошуа Дэниелс Предупреждения: Джошуа Дэниелс (29'), Клемен Неманич (39'), Коннор Робертс (71'), Нино Коутер (76')

По итогам противостояний «Челси» и «Рапид» сыграют в 1/8 финала Лиги конференций, а «Шэмрок», «Хайденхайм», «Копенгаген» и «Целе» пробились в 1/16 финала. «Санкт-Галлен» и ТНС завершили свое выступление на турнире.