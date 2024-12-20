Caught Offside: «Реал» предложил Тренту долгосрочный контракт

Руководствоуверено в том, что подпишет контракт с защитникомлетом 2025-го года. Об этом сообщает Caught Offside

Стало известно, что «Реал» уже предложил Тренту контракт до лета 2029-го года с опцией автоматического продления еще на один сезон. Боссы «Ливерпуля» также выдвинули предложение игроку с аналогичными условиями.

Сам Трент пока не принял решение о своем будущем. Действующий контракт игрока с английским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

В сезоне 2024/2025 Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» 20 матчей во всех турнирах и сделал 4 голевые передачи.