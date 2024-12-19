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    «Манчестер Юнайтед»«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
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    Мареска: Мудрик вернется. Сейчас вопрос только в том, когда это произойдет

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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о проваленном допинг-тесте хавбека Михаила Мудрика.

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Он вернется. Сейчас вопрос только в том, когда это произойдет. Это единственное, в чем мы сейчас сомневаемся. Но он точно вернется.

    У всех нас были одинаковые эмоции. Игроки были удивлены, потому что сперва Миша приболел, ему нездоровилось, а потом произошло и вот это. Все удивились и расстроились, потому что такое нам не по душе.

    Прибавил ли Мудрик? Определенно. Он добился существенного прогресса, особенно это было видно в последней игре. Он начал понимать, на какой позиции вначале должен находиться, потому что из-за своих навыков он много двигался, много бегал. В последних двух или трех матчах он показал большой прогресс», — приводит слова Марески Football.London.

    Всего в АПЛ в этом сезоне Мудрик сыграл 7 матчей. Также у него есть 6 игр в Лиге конференций, где он забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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