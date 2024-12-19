Мареска: Мудрик вернется. Сейчас вопрос только в том, когда это произойдет

Главный тренервысказался о проваленном допинг-тесте хавбека

«Он вернется. Сейчас вопрос только в том, когда это произойдет. Это единственное, в чем мы сейчас сомневаемся. Но он точно вернется.

У всех нас были одинаковые эмоции. Игроки были удивлены, потому что сперва Миша приболел, ему нездоровилось, а потом произошло и вот это. Все удивились и расстроились, потому что такое нам не по душе.

Прибавил ли Мудрик? Определенно. Он добился существенного прогресса, особенно это было видно в последней игре. Он начал понимать, на какой позиции вначале должен находиться, потому что из-за своих навыков он много двигался, много бегал. В последних двух или трех матчах он показал большой прогресс», — приводит слова Марески Football.London.

Всего в АПЛ в этом сезоне Мудрик сыграл 7 матчей. Также у него есть 6 игр в Лиге конференций, где он забил 3 гола и сделал 3 ассиста.