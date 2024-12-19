L’Equipe: «Атлетико» снял мемориальную доску с именем Куртуа возле стадиона

приняли решение снять мемориальную доску с именем вратарявозле стадиона. Об этом сообщает L’Equipe

Стало известно, что «матрасники» решили снять мемориальную доску из-за того, что Куртуа уже несколько раз проявлял неуважение к «Атлетико». В скором времени примут решение, что сделать с доской.

Напомним, что «Атлетико» выставляет мемориальную доску с именем футболиста, который отыграл минимум 100 матчей за клуб. Это называется «аллея легенд».

Всего Куртуа провел за «Атлетико» 154 матча. В 2018-м году бельгийский голкипер пополнил состав «Реала».