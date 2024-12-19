L’Equipe: «Атлетико» снял мемориальную доску с именем Куртуа возле стадиона

Тибо Куртуа — голкипер «Реала» Фото: globallookpress.com
Стало известно, что «матрасники» решили снять мемориальную доску из-за того, что Куртуа уже несколько раз проявлял неуважение к «Атлетико». В скором времени примут решение, что сделать с доской.
Напомним, что «Атлетико» выставляет мемориальную доску с именем футболиста, который отыграл минимум 100 матчей за клуб. Это называется «аллея легенд».
Всего Куртуа провел за «Атлетико» 154 матча. В 2018-м году бельгийский голкипер пополнил состав «Реала».