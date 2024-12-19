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    «Манчестер Юнайтед»«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
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    L’Equipe: «Атлетико» снял мемориальную доску с именем Куртуа возле стадиона

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    В «Атлетико» приняли решение снять мемориальную доску с именем вратаря «Реала» Тибо Куртуа возле стадиона. Об этом сообщает L’Equipe.

    Тибо Куртуа — голкипер «Реала»
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    Тибо Куртуа — голкипер «Реала»

    Стало известно, что «матрасники» решили снять мемориальную доску из-за того, что Куртуа уже несколько раз проявлял неуважение к «Атлетико». В скором времени примут решение, что сделать с доской.

    Напомним, что «Атлетико» выставляет мемориальную доску с именем футболиста, который отыграл минимум 100 матчей за клуб. Это называется «аллея легенд».

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    • Всего Куртуа провел за «Атлетико» 154 матча. В 2018-м году бельгийский голкипер пополнил состав «Реала».

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