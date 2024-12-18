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    «Реал» — «Пачука»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    18 декабря в Катаре состоится финал Интерконтинентального кубка чемпионов между, в котором примут участие мадридский «Реал» и мексиканский клуб «Пачука». Игра начнется в 20:00 по мск.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Плотный график игр дает о себе знать. У «сливочных» матч через каждые 3-4 дня с 1 декабря. Это отразилось на последнем результате команды Карло Анчелотти. «Реал» не сумел обыграть «Райо Вальекано» в 17-м туре чемпионата Испании, из-за чего уступил «Атлетико» 2-е место в таблице.

    «Пачука» — клуб из мексиканской Апертуры, который никак не впечатляет своими результатами и сейчас пасет задних в этом турнире. В кубке команда провела два поединка. В первой встрече она разгромила бразильский «Ботафого» 3:0, а после прошла «Аль-Ахли» благодаря везению в серии пенальти.

    Прогнозы и ставки

    «Реал» устал, это понятно, но уровень мадридцев куда выше и Карло Анчелотти вполне может позволить себе выставить не самый оптимальный состав. Эксперты в любом случае пророчат «галактикос» легкую прогулку к успеху.

    • Котировки букмекеров говорят сами за себя: 1.20 на «Реал», 13.5 на «Пачуку», 1.08 и 8.00 на победу команд в турнире.

    • Аналитики LiveSport.Ru рассчитывают на уверенную победу «Реала» с отрывом в счете. Ставки можно посмотреть здесь.

    • Искусственный интеллект полагает, что «Реал» разгромит «Пачуку» со счетом 6:0.

    Где смотреть матч

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» — «Пачука» можно на LiveCup.Run. Сайт предложит подробную статистику и составы перед матчем, а также коэффициенты букмекеров на игру.

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