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    «Реал» выиграет очередной трофей

    «Реал» — «Пачука». Сможет ли мексиканская команда совершить чудо и доставить проблемы «сливочным»? На что лучше сделать ставку 18 декабря? Ответ — в прогнозе на финал Межконтинентального кубка ФИФА по футболу с коэффициентом 2.02

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Пачука»
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    Джуд Беллингем — полузащитник «Реала»
    В рамках финального матча Межконтинентального кубка ФИФА «Реал» на своем поле примет «Пачуку». Поединок пройдет 18 декабря и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Пачука», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Декабря 2024 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 18:15 Севилья

    Севилья

  • Севилья
    •

    «Реал»

    Турнирное положение: «Сливочные» напрямую попали в финал Межконтинентального кубка ФИФА, где сыграют против мексиканской «Пачуки».

    Стоит отметить, что нынешний сезон для «Реала» дается непросто. Команда занимает лишь 13-е место в общем этапе Лиги чемпионов, а в Примере «сливочные» располагаются на 2-й позиции.

    Реал Мадрид — Севилья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Испании «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (3:3). Матчем ранее команда одолела «Аталанту» (3:2) в Лиге чемпионов.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Реал» проиграл только «Атлетику» (1:2), трижды победил и однажды сыграл вничью. За этот период «сливочные» одолели «Жирону» (3:0) и «Хетафе» (2:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Давид Алаба, Даниэль Карвахаль, Милитао, Килиан Мбаппе и Ферлан Менди (у всех — травмы).

    Состояние команды: Сейчас «Реал» потихоньку набирает обороты, в предстоящем матче «сливочные» будут доминировать даже если выйдут на поле третьим составом.

    Единственное, где «Реал» может оступиться — это в недооценке соперника. Если «Пачука» выйдет умирать на поле, то чисто теоретически у «сливочных» могут появиться проблемы.

    «Пачука»

    Турнирное положение: Эта мексиканская команда успешно добралась до финала Межконтинентального Кубка ФИФА. Сначала в четвертьфинале «Пачука» одолела «Ботафого» со счетом 3:0.

    Уже в 1/2 финала турнира команда в серии пенальти обыграла «Аль-Ахли» (0:0, 6:5 по пен.). Предстоящий матч состоится против мадридского «Реала», который будет крайне тяжело победить.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Мексики «Пачука» проиграла «Хуаресу» (0:1), а до этого уступила «Америке» (1:2). Матчем ранее команда разгромила «Некаксу» (6:2).

    В последних 8-и встречах чемпионата Мексики «Пачука» выиграла только 1 раз, 6 раз проиграла и также однажды сыграла вничью с «Сантос Лагуной» (1:1), упустив преимущество на 77-й минуте.

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    Состояние команды: «Пачука» проваливает нынешний сезон чемпионата Мексики, занимая лишь 16-е место в таблице с 13-ю очками в активе после 17-и туров.

    Команда отстает от зоны плей-офф своего чемпионата на 9 баллов, шансов забраться туда минимальные, как и победить в предстоящем матче мадридский «Реал».

    Статистика для ставок

    • «Пачука» выиграла 2 последних матча в Межконтинентальном кубке

    • В последних 5-и матчах «Реал» проиграл только 1 раз

    • В последних 20-и матчах на своем поле «Реал» проиграл только дважды

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала» — 1.22, победа «Пачуки» — 13.00, ничья — 6.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.60 соответственно.

    Прогноз: «Реал» точно обыграет мексиканского соперника, выставляя любой состав.

    Ставка: Победа «Реала» с форой (-2) за 2.02.

    Прогноз: У «Пачуки» не получится пробить оборону «сливочных».

    Ставка: Индивидуальный тотал «Пачуки» 0.5 меньше за 1.82.

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