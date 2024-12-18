Реал Мадрид
Севилья
«Реал»
Турнирное положение: «Сливочные» напрямую попали в финал Межконтинентального кубка ФИФА, где сыграют против мексиканской «Пачуки».
Стоит отметить, что нынешний сезон для «Реала» дается непросто. Команда занимает лишь 13-е место в общем этапе Лиги чемпионов, а в Примере «сливочные» располагаются на 2-й позиции.
Реал Мадрид — Севилья: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Испании «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (3:3). Матчем ранее команда одолела «Аталанту» (3:2) в Лиге чемпионов.
В последних 5-и встречах во всех турнирах «Реал» проиграл только «Атлетику» (1:2), трижды победил и однажды сыграл вничью. За этот период «сливочные» одолели «Жирону» (3:0) и «Хетафе» (2:0).
Не сыграют: Давид Алаба, Даниэль Карвахаль, Милитао, Килиан Мбаппе и Ферлан Менди (у всех — травмы).
Состояние команды: Сейчас «Реал» потихоньку набирает обороты, в предстоящем матче «сливочные» будут доминировать даже если выйдут на поле третьим составом.
Единственное, где «Реал» может оступиться — это в недооценке соперника. Если «Пачука» выйдет умирать на поле, то чисто теоретически у «сливочных» могут появиться проблемы.
«Пачука»
Турнирное положение: Эта мексиканская команда успешно добралась до финала Межконтинентального Кубка ФИФА. Сначала в четвертьфинале «Пачука» одолела «Ботафого» со счетом 3:0.
Уже в 1/2 финала турнира команда в серии пенальти обыграла «Аль-Ахли» (0:0, 6:5 по пен.). Предстоящий матч состоится против мадридского «Реала», который будет крайне тяжело победить.
Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Мексики «Пачука» проиграла «Хуаресу» (0:1), а до этого уступила «Америке» (1:2). Матчем ранее команда разгромила «Некаксу» (6:2).
В последних 8-и встречах чемпионата Мексики «Пачука» выиграла только 1 раз, 6 раз проиграла и также однажды сыграла вничью с «Сантос Лагуной» (1:1), упустив преимущество на 77-й минуте.
Состояние команды: «Пачука» проваливает нынешний сезон чемпионата Мексики, занимая лишь 16-е место в таблице с 13-ю очками в активе после 17-и туров.
Команда отстает от зоны плей-офф своего чемпионата на 9 баллов, шансов забраться туда минимальные, как и победить в предстоящем матче мадридский «Реал».
Статистика для ставок
- «Пачука» выиграла 2 последних матча в Межконтинентальном кубке
- В последних 5-и матчах «Реал» проиграл только 1 раз
- В последних 20-и матчах на своем поле «Реал» проиграл только дважды
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала» — 1.22, победа «Пачуки» — 13.00, ничья — 6.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.60 соответственно.
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Прогноз: «Реал» точно обыграет мексиканского соперника, выставляя любой состав.
Ставка: Победа «Реала» с форой (-2) за 2.02.
Прогноз: У «Пачуки» не получится пробить оборону «сливочных».
Ставка: Индивидуальный тотал «Пачуки» 0.5 меньше за 1.82.