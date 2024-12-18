«Интер» купит экс-защитника ЦСКА

Чемпион прошлого года Серии Азаинтересован в трансфере центрального защитника «Удинезе», сообщает журналист Руди Галетти.

Напомним, что 25-летний словенец несколько лет выступал в составе московского ЦСКА и именно там стал играть на позиции в центре обороне. До армейцев он был атакующим центральным полузащитником.

Трансфер Бийола в «Интер» может состояться в зимнее трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 18 млн евро.

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Помимо нерадзурри на словенца претендуют также «Фиорентина», «Наполи» и немецкий «Штутгарт». Фаворитом в споре за Бийола является «Интер», который уже согласовал условия личного контракта с игроком и теперь договаривается о сумме трансфера с «Удинезе».