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    «Интер» купит экс-защитника ЦСКА

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    Чемпион прошлого года Серии А «Интер» заинтересован в трансфере центрального защитника «Удинезе» Яки Бийола, сообщает журналист Руди Галетти.

    Яка Бийол
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    Яка Бийол

    Напомним, что 25-летний словенец несколько лет выступал в составе московского ЦСКА и именно там стал играть на позиции в центре обороне. До армейцев он был атакующим центральным полузащитником.

    Трансфер Бийола в «Интер» может состояться в зимнее трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 18 млн евро.

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    Помимо нерадзурри на словенца претендуют также «Фиорентина», «Наполи» и немецкий «Штутгарт». Фаворитом в споре за Бийола является «Интер», который уже согласовал условия личного контракта с игроком и теперь договаривается о сумме трансфера с «Удинезе».

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