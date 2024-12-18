Стало известно, когда «Локомотив» начнет переговоры по новому контракту Батракова

в ближайшее время планирует озвучить полузащитникусвою позицию по новому контракту. Об этом сообщил агент футболиста Владимир Кузьмичев.

Действующее соглашение 19-летнего Батракова с «Локомотивом» рассчитано до июля 2027 года.

«Общался в пятницу с Дмитрием Николаевичем Ульяновым. Договорились, что на этой неделе увидимся — услышим позицию клуба, выскажем свои пожелания.

Думаю, к концу недели будет встреча», — приводит слова Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Батракова в восемь миллионов евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 17 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.