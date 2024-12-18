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    Стало известно, когда «Локомотив» начнет переговоры по новому контракту Батракова

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    «Локомотив» в ближайшее время планирует озвучить полузащитнику Алексею Батракову свою позицию по новому контракту. Об этом сообщил агент футболиста Владимир Кузьмичев.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    Действующее соглашение 19-летнего Батракова с «Локомотивом» рассчитано до июля 2027 года.

    «Общался в пятницу с Дмитрием Николаевичем Ульяновым. Договорились, что на этой неделе увидимся — услышим позицию клуба, выскажем свои пожелания.

    Думаю, к концу недели будет встреча», — приводит слова Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Батракова в восемь миллионов евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 17 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

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