ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Колби Ковингтон и Хоакин БаклиТотальное уничтожение. Бакли закончил звездную карьеру Ковингтона
    Все новости спорта

    Евсеев: У «Краснодара» стабильный состав

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Локомотив
    Экс-защитник «Локомотива» Вадим Евсеев оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в текущем сезоне РПЛ. Он отметил, что у «быков» стабильный состав.

    «Краснодар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Краснодар»

    «Никто не ожидал такого результата от "Краснодара" после трёх ничьих на старте. Они будут бороться за чемпионство до последнего. Возможно, там есть недовольные представители российских игроков из-за того, что их клиенты мало играют. Те же Кривцов и Козлов. Но это молодые игроки, а в руководстве клуба работают люди, которые объяснят и подскажут. В этом плане не должно быть никаких шероховатостей.

    У "Краснодара" стабильный состав, но сам тренер сказал, что ждали этой паузы. Футболисты насытились играть одним составом. В заключительных матчах у них было нормальное движение, но сказывается, когда уходят эмоции. Также сказывается давление», — сказал Евсеев «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» с 39 очками лидирует в таблице РПЛ. Клуб опережает идущий вторым «Зенит» по дополнительным показателям.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Кальяри» доставить «Ювентусу» проблемы?
  • «Ювентус» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли СКА пробить оборону «Локомотива»?
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Динамовцы добьются уверенной победы над «Барысом»
  • «Динамо» Москва — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ферроль — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чикаго — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сарагоса — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры