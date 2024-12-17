Евсеев: У «Краснодара» стабильный состав

Экс-защитник «Локомотива»оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в текущем сезоне РПЛ. Он отметил, что у «быков» стабильный состав.

«Никто не ожидал такого результата от "Краснодара" после трёх ничьих на старте. Они будут бороться за чемпионство до последнего. Возможно, там есть недовольные представители российских игроков из-за того, что их клиенты мало играют. Те же Кривцов и Козлов. Но это молодые игроки, а в руководстве клуба работают люди, которые объяснят и подскажут. В этом плане не должно быть никаких шероховатостей.

У "Краснодара" стабильный состав, но сам тренер сказал, что ждали этой паузы. Футболисты насытились играть одним составом. В заключительных матчах у них было нормальное движение, но сказывается, когда уходят эмоции. Также сказывается давление», — сказал Евсеев «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» с 39 очками лидирует в таблице РПЛ. Клуб опережает идущий вторым «Зенит» по дополнительным показателям.