Transfermarkt составил список самых подорожавших игроков АПЛ

Коул Палмер Фото: globallookpress.com
Больше всех за это время выросла цена хавбека «Челси» Коула Палмера, который теперь стоит € 130 млн. Ранее его стоимость была равна 90 млн евро.
Топ-10 самых подорожавших игроков АПЛ:
- 1. Коул Палмер («Челси», € 130 (+40) млн).
- 2. Морган Роджерс («Астон Вилла», € 40 (+18) млн).
- 3. Итан Нванери («Арсенал», € 30 (+18) млн).
- 4. Тайлер Диблинг («Саутгемптон», € 22 (+17) млн).
- 5. Райан Гравенберх («Ливерпуль», € 55 (+15) млн).
- 6. Николас Джексон («Челси», € 55 (+15) млн).
- 7. Карлос Балеба («Брайтон», € 35 (+13) млн).
- 8. Букайо Сака («Арсенал», € 150 (+10) млн).
- 9. Брайан Мбемо («Брентфорд») € 50 (+10) млн.
- 10. Мурилло («Ноттингем Форест», € 50 (+10) млн).