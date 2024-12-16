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    Серхио РамосТрансферный дайджест. 10-16 декабря
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    Transfermarkt составил список самых подорожавших игроков АПЛ

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    Интернет-портал Transfermarkt в очередной раз обновил трансферную стоимость футболистов АПЛ.

    Коул Палмер
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    Коул Палмер

    Больше всех за это время выросла цена хавбека «Челси» Коула Палмера, который теперь стоит € 130 млн. Ранее его стоимость была равна 90 млн евро.

    Топ-10 самых подорожавших игроков АПЛ:
    • 1. Коул Палмер («Челси», € 130 (+40) млн).
    • 2. Морган Роджерс («Астон Вилла», € 40 (+18) млн).
    • 3. Итан Нванери («Арсенал», € 30 (+18) млн).
    • 4. Тайлер Диблинг («Саутгемптон», € 22 (+17) млн).
    • 5. Райан Гравенберх («Ливерпуль», € 55 (+15) млн).
    • 6. Николас Джексон («Челси», € 55 (+15) млн).
    • 7. Карлос Балеба («Брайтон», € 35 (+13) млн).
    • 8. Букайо Сака («Арсенал», € 150 (+10) млн).
    • 9. Брайан Мбемо («Брентфорд») € 50 (+10) млн.
    • 10. Мурилло («Ноттингем Форест», € 50 (+10) млн).
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