Стали известны кандидаты на звание лучшего футболиста РПЛ в ноябре и декабре

Максим Осипенко и Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
Всего за награду будут бороться пять футболистов. Это:
Пять претендентов на лучшего в ноябре-декабре в РПЛ:
- Манфред Угальде, «Спартак» (5 матчей, 9 голов, 2 результативные передачи);
- Максим Осипенко, «Ростов» (5 матчей, 4 гола, 1 результативная передача);
- Мирлинд Даку, «Рубин» (5 матчей, 3 гола, 2 результативные передачи);
- Эсекьель Барко, «Спартак» (5 матчей, 3 гола, 1 результативная передача);
- Николай Комличенко, «Ростов» (5 матчей, 2 гола, 3 результативные передачи).
В голосовании примут участие три категории: легенды РПЛ, телеэксперты и болельщики.