16 декабря в Риме состоится встречаи миланского. Команды буду завершать программу 16-го тура Серии А. Они сыграют на «Олимпико». Начало в 22:45 мск.

«Римляне» 8 декабря обыграли «Наполи» 1:0, что дало им возможность закрепить свои позиции в топ-5 турнирной таблицы. Сейчас они занимают 5-е место, в активе 31 очко. 12 декабря клуб одержал победу 3:1 над «Аяксом» в Амстердаме. Это позволило команде остаться на вершине турнирной таблицы в Лиге Европы. В целом «Лацио» выиграл 3 матча подряд и должен быть в приподнятом настроении.

«Интеру» его немного испортили. 10 ноября команда Индзаги провела поединок с «Байером» в Лиге чемпионов и потерпела минимальное поражение. Этот результат прервал все старания гостей, которые они так неустанно прикладывали на протяжении 13 поединков. Именно столько длилась их беспроигрышная серия. Тем не менее в Серии А «Интер» пока что остается непобежденным вот уже 9 матчей. В прошлом туре «нерадзурри» выиграли у «Пармы» 3:1. В таблице Серии А они занимают 3-е место с 31 баллом на счету.

Прогнозы и ставки

«Интер» выиграл несколько раз подряд в последних противостояниях, и это позволяет считать его фаворитом предстоящей встречи.

Котировки букмекеров следующие: 3.60 на «Лацио», 3.35 на ничью, 2.16 на «Интер».

LiveSport.Ru : на сайте вышел прогноз с заманчивым коэффициентом 3.30.

: на сайте вышел прогноз с заманчивым коэффициентом 3.30. Прогноз от ИИ: «Лацио» огорчит «Интер» и нанесет ему минимальное поражение.

Где смотреть матч

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» — «Интер» можно на сайте LiveCup.Run.

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