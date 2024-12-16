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    • «Лацио» — «Интер»: стартовые составы команд на матч Серии А
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    «Лацио» — «Интер»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    16 декабря в Риме состоится встреча «Лацио» и миланского «Интера». Команды буду завершать программу 16-го тура Серии А. Они сыграют на «Олимпико». Начало в 22:45 мск.

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    «Римляне» 8 декабря обыграли «Наполи» 1:0, что дало им возможность закрепить свои позиции в топ-5 турнирной таблицы. Сейчас они занимают 5-е место, в активе 31 очко. 12 декабря клуб одержал победу 3:1 над «Аяксом» в Амстердаме. Это позволило команде остаться на вершине турнирной таблицы в Лиге Европы. В целом «Лацио» выиграл 3 матча подряд и должен быть в приподнятом настроении.

    «Интеру» его немного испортили. 10 ноября команда Индзаги провела поединок с «Байером» в Лиге чемпионов и потерпела минимальное поражение. Этот результат прервал все старания гостей, которые они так неустанно прикладывали на протяжении 13 поединков. Именно столько длилась их беспроигрышная серия. Тем не менее в Серии А «Интер» пока что остается непобежденным вот уже 9 матчей. В прошлом туре «нерадзурри» выиграли у «Пармы» 3:1. В таблице Серии А они занимают 3-е место с 31 баллом на счету.

    Прогнозы и ставки

    «Интер» выиграл несколько раз подряд в последних противостояниях, и это позволяет считать его фаворитом предстоящей встречи.

    • Котировки букмекеров следующие: 3.60 на «Лацио», 3.35 на ничью, 2.16 на «Интер».

    • LiveSport.Ru: на сайте вышел прогноз с заманчивым коэффициентом 3.30.

    • Прогноз от ИИ: «Лацио» огорчит «Интер» и нанесет ему минимальное поражение.

    Где смотреть матч

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» — «Интер» можно на сайте LiveCup.Run.

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