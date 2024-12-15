В матче 16-го тура английской Премьер-лиги состоится встреча. Она пройдет 15 декабря на стадионе «Сент-Мэри». Начало в 22:00 по мск.

После 15 туров АПЛ «Саутгемптон» занимает самое последнее место в таблице, имея в своем активе только 5 набранных очков. Результат быть другим не может, если команда совсем не выигрывает. Клуб потерпел 12 поражений и только раз смог победить. В недавних матчах турнира «святые» нахватались 5 голов от «Челси» (1:5) и проиграл «Астон Вилле», но со скромным счетом 0:1.

«Тоттенхэм» сейчас далеко не в лучшей форме. Травмы, плотный график игр — все это сказывается на игре команды Постекоглу. Недавние поражения от «Борнмута» (0:1) и «Челси» (3:4) откинули «шпор» на 12-е место. Последним результатом является ничья с «Рейнджерс» в Лиге Европы, где гости снова не смогли победить, а гол Кулушевски спас их от очередной неудачи (1:1).

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Если «Тоттенхэм» не сможет выиграть и в этот раз, то можно смело говорить, что это глубокий кризис. Кресло под греческим наставником «шпор» однозначно зашатается.

Котировки букмекеров: 4.45 на «Саутгемптон», 4.65 на ничью, 1.69 на «Тоттенхэм».

LiveSport.Ru : эксперты сайта уверены, что «Тоттенхэм» прервет свою серию, в своем прогнозе они предложили две ставки.

: эксперты сайта уверены, что «Тоттенхэм» прервет свою серию, в своем прогнозе они предложили две ставки. Прогноз от ИИ: «Тоттенхэм» одержит разгромную победу со счетом 3:0.

Трансляция матча

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