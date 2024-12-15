15 декабря в 16-м туре АПЛ «Саутгемптон» на своем поле примет «Тоттенхэм». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: С пятью набранными очками данный коллектив занимает последнее место в таблице и на восемь пунктов отстает от безопасной строки.

«Саутгемптон» отпраздновал только одну викторию, два поединка свел миром и потерпел 12 поражений, разница мячей составляет 11:31.

Последние матчи: В предыдущем игровом дне чемпионата «святые» в Бирмингеме минимально проиграли со счетом 0:1 «Астон Вилле». А ранее они были разгромлены в родных стенах «Челси» со счетом 1:5 и поделили очки с «Брайтоном» 1:1 на его поле.

Не сыграют: Лазарет команды полон и среди потерь есть некоторые основные футболисты.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Саутгемптон» к этому поединку подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией. В этот период команда расписала одну мировую и потерпела четыре проигрыша. И за весь данный отрезок она только в двух случаях уходила с поля без забитого мяча. Перед этой же серией «красно-белые» одержали пока единственную викторию в чемпионате, переиграв на своей территории «Эвертон» со счетом 1:0.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: Эта лондонская команда имеет в активе 20 очков, с которыми идет на 11 строке и на пять пунктов отстает от шестого еврокубкового места.

«Тоттенхэм» выиграл шесть встреч чемпионата из 15 проведенных, дважды сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей составляет 31:19.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В преддверии данного поединка «шпоры» на выезде расписали мировую со счетом 1:1 с шотландским «Рейнджерс» в рамках Лиги Европы, играя далеко не основным составом. А в последней игре чемпионата Англии они в родных стенах уступили «Челси» со счетом 3:4, ведя по ходу встречи 2:0.

Не сыграют: Ришарлисон, Мики ван де Вен, Вилсон Одоберт и Гильелмо Викарио травмированы, а Родриго Бентанкур и Ив Биссума— дисквалифицированы.

Состояние команды: «Тоттенхэм» крайне нестабильно выступает в этом чемпионате, а к данной игре подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией с учетом всех турниров, где лондонцы расписали три мировых исхода и дважды уходили с поля поверженными. Непосредственно в АПЛ за этот период коллектив дома поделил очки с «Фулхэмом» 1:1, а также проиграл в гостях 0:1 «Бормуту» и 3:4 на своем поле «Челси».

Статистика для ставок

В позапрошлом розыгрыше АПЛ на поле «Саутгемтона» эти клубы сыграли вничью со счетом 3:3

Всего за восемь минувших очных встреч данных команд четырежды побеждали «шпоры» и только раз сильнее оказались «святые»

Ставка обе забьют играла в противостоянии этих команд в последних восьми очных играх

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 1.77, победа «Саутгемптона» — 4.15, ничья — 4.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.33 и 3.30 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от данного противостояния ждем верхового исхода и обмена забитыми мячами, ведь именно такие результаты эти команды выдавали в своих предыдущих противостояниях.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 + обе забьют за 1.82.

Прогноз: А второй ставкой в этой игре будет победа «Тоттенхэма», так как «святые» в текущем сезоне смотрятся слабо и даже с нестабильными «шпорами» им будет тяжело.

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 2.15.