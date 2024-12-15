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    Прервет ли «Тоттенхэм» свою серию без побед?

    «Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 15 декабря 2024 года

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    «Тоттенхэм»
    15 декабря в 16-м туре АПЛ «Саутгемптон» на своем поле примет «Тоттенхэм». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Декабря 2024 года

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 22:00 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
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    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: С пятью набранными очками данный коллектив занимает последнее место в таблице и на восемь пунктов отстает от безопасной строки.

    «Саутгемптон» отпраздновал только одну викторию, два поединка свел миром и потерпел 12 поражений, разница мячей составляет 11:31.

    Саутгемптон — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В предыдущем игровом дне чемпионата «святые» в Бирмингеме минимально проиграли со счетом 0:1 «Астон Вилле». А ранее они были разгромлены в родных стенах «Челси» со счетом 1:5 и поделили очки с «Брайтоном» 1:1 на его поле.

    Не сыграют: Лазарет команды полон и среди потерь есть некоторые основные футболисты.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Саутгемптон» к этому поединку подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией. В этот период команда расписала одну мировую и потерпела четыре проигрыша. И за весь данный отрезок она только в двух случаях уходила с поля без забитого мяча. Перед этой же серией «красно-белые» одержали пока единственную викторию в чемпионате, переиграв на своей территории «Эвертон» со счетом 1:0.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: Эта лондонская команда имеет в активе 20 очков, с которыми идет на 11 строке и на пять пунктов отстает от шестого еврокубкового места.

    «Тоттенхэм» выиграл шесть встреч чемпионата из 15 проведенных, дважды сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей составляет 31:19.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В преддверии данного поединка «шпоры» на выезде расписали мировую со счетом 1:1 с шотландским «Рейнджерс» в рамках Лиги Европы, играя далеко не основным составом. А в последней игре чемпионата Англии они в родных стенах уступили «Челси» со счетом 3:4, ведя по ходу встречи 2:0.

    Не сыграют: Ришарлисон, Мики ван де Вен, Вилсон Одоберт и Гильелмо Викарио травмированы, а Родриго Бентанкур и Ив Биссума— дисквалифицированы.

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    Состояние команды: «Тоттенхэм» крайне нестабильно выступает в этом чемпионате, а к данной игре подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией с учетом всех турниров, где лондонцы расписали три мировых исхода и дважды уходили с поля поверженными. Непосредственно в АПЛ за этот период коллектив дома поделил очки с «Фулхэмом» 1:1, а также проиграл в гостях 0:1 «Бормуту» и 3:4 на своем поле «Челси».

    Статистика для ставок

    • В позапрошлом розыгрыше АПЛ на поле «Саутгемтона» эти клубы сыграли вничью со счетом 3:3

    • Всего за восемь минувших очных встреч данных команд четырежды побеждали «шпоры» и только раз сильнее оказались «святые»

    • Ставка обе забьют играла в противостоянии этих команд в последних восьми очных играх

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 1.77, победа «Саутгемптона» — 4.15, ничья — 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.33 и 3.30 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от данного противостояния ждем верхового исхода и обмена забитыми мячами, ведь именно такие результаты эти команды выдавали в своих предыдущих противостояниях.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 + обе забьют за 1.82.

    Прогноз: А второй ставкой в этой игре будет победа «Тоттенхэма», так как «святые» в текущем сезоне смотрятся слабо и даже с нестабильными «шпорами» им будет тяжело.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 2.15.

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    «Саутгемптон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Тоттенхэм» свою серию без побед?
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