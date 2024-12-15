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    Сенников: Батраков будет прогрессировать и станет лидером в «Локомотиве»

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    Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о полузащитнике «железнодорожников» Алексее Батракове.

    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»
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    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»

    «Весенняя форма Батракова зависит от него самого. Сейчас в "Локомотиве" подобралась хорошая команда, у которой всё почти удачно получается. Главное, чтобы у Батракова не было травм.

    Достаточно вспомнить Глушенкова, который был прекрасен в начале сезона, а после травмы уже был не тот Максим, потому что ему по новой надо набирать форму.

    На Алексея рассчитывают в "Локомотиве", думаю, он будет прогрессировать дальше, станет лидером, как Лоськов в своё время. Шанс на это у него есть», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

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