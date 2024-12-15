Сенников: Батраков будет прогрессировать и станет лидером в «Локомотиве»

Экс-футболиствысказался о полузащитнике «железнодорожников»

«Весенняя форма Батракова зависит от него самого. Сейчас в "Локомотиве" подобралась хорошая команда, у которой всё почти удачно получается. Главное, чтобы у Батракова не было травм.

Достаточно вспомнить Глушенкова, который был прекрасен в начале сезона, а после травмы уже был не тот Максим, потому что ему по новой надо набирать форму.

На Алексея рассчитывают в "Локомотиве", думаю, он будет прогрессировать дальше, станет лидером, как Лоськов в своё время. Шанс на это у него есть», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.