Тарханов: Угальде раскрылся в «Спартаке» благодаря Станковичу

Известный тренерподелился мнением о лучших игроках первой половины сезона в РПЛ.

«Батракова можно назвать лучшим футболистом первой части РПЛ. Он был стабилен всю часть сезона.

Что касается Угальде, он стал хорошо играть только в последних матчах. Угальде не был заметен в начале сезона.

При Абаскале все думали, что Манфреда купили зря. Но одна из задач тренера — сделать из обычного футболиста суперигрока. Абаскаль, наверное, находил Угальде неправильное место, постоянно менял или оставлял в запасе. А Станкович доверил ему в старте, поэтому футболист раскрылся», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Угальде забил 15 мячей в 18 матчах и возглавляет список бомбардиров РПЛ.

Напомним, полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко возглавил десятку лучших игроков первой части РПЛ по версии Opta