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    Тарханов: Угальде раскрылся в «Спартаке» благодаря Станковичу

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    Известный тренер Александр Тарханов поделился мнением о лучших игроках первой половины сезона в РПЛ.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «Батракова можно назвать лучшим футболистом первой части РПЛ. Он был стабилен всю часть сезона.

    Что касается Угальде, он стал хорошо играть только в последних матчах. Угальде не был заметен в начале сезона.

    При Абаскале все думали, что Манфреда купили зря. Но одна из задач тренера — сделать из обычного футболиста суперигрока. Абаскаль, наверное, находил Угальде неправильное место, постоянно менял или оставлял в запасе. А Станкович доверил ему в старте, поэтому футболист раскрылся», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

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    • Угальде забил 15 мячей в 18 матчах и возглавляет список бомбардиров РПЛ.

    Напомним, полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко возглавил десятку лучших игроков первой части РПЛ по версии Opta

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