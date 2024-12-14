В матче 16-го тура итальянской Серии А лидер чемпионата Италиисыграет в гостях у. Поединок между командами состоится 14 декабря в 17:00 мск.

«Кальяри» демонстрирует нестабильный футбол. В пяти турах команда одержала только одну победу, обыграв 1:0 «Верону». Однако все усилия хозяев начать подъем по таблице в зародыше похоронила «Фиорентина», нанесшая «островитянам» поражения 0:1. Тем самым «фиалки» прервали 3-матчевую серию «Кальяри», в рамках которой клуб не проигрывал.

Клуб из Бергамо находится в отличной форме. Подопечные Гасперини уже ни раз доказывали это в нынешнем сезоне. Создается впечатление, что гости не боятся никого. И даже несмотря на поражение от «Реала» 2:3 в прошлом матче, «Аталанта» очень хорошо смотрелась и доставила сопернику немало проблем. Отметим, что это фиаско прервало 9-матчевую победную серию команды. Однако в Серии А «Аталанта» остается непобежденной вот уже 10 игр. В последних турах бергамаски обыграли 2:0 «Рому» и 2:1 «Милан».

В турнирной таблице «Кальяри» идет 15-м с 14 очками, а «Аталанта» лидирует, имея 34 пункта. Клуб из Бергамо опережает ближайшего конкурента за 1-е место на 2 очка.

Прогнозы и ставки

Тут вряд ли есть какие-то вопросы. Форма «Аталанты» заслуживает внимания. Команда обычно не теряет очки в поединках с соперниками такого ранга, поэтому вполне заслужено имеет статус фаворита.

Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 6.10 на победу «Кальяри», 4.40 на ничью и 1.56 на победу «Аталанты».

Эксперты LiveSport.Ru советуют обратить внимание на тоталы. Они предложили свой вариант в прогнозе за 2.05.