В «Ахмате» определились с будущим Ташуева

Грозненскийне планирует увольнять главного тренера командыво время зимней паузы в РПЛ, сообщает Sport24.

Данное решение было принято на собрании руководства клуба. Ташуев поедет с командой на зимние сборы. В случае неудачных выступлений в начале весенней части сезона «Ахмат» может возглавить другой специалист.

«Клуб контактировал с тренером Владимиром Федотовым, который дал устное согласие возглавить "Ахмат".

Но после решения оставить у руля Ташуева со специалистом не связывались», — добавил источник издания.

Календарь и таблица РПЛ

«Ахмат» набрал 13 очков в 18 турах и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.