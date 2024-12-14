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    В «Ахмате» определились с будущим Ташуева

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    Грозненский «Ахмат» не планирует увольнять главного тренера команды Сергея Ташуева во время зимней паузы в РПЛ, сообщает Sport24.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    Данное решение было принято на собрании руководства клуба. Ташуев поедет с командой на зимние сборы. В случае неудачных выступлений в начале весенней части сезона «Ахмат» может возглавить другой специалист.

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    • «Клуб контактировал с тренером Владимиром Федотовым, который дал устное согласие возглавить "Ахмат".

    Но после решения оставить у руля Ташуева со специалистом не связывались», — добавил источник издания.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ахмат» набрал 13 очков в 18 турах и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

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