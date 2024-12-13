Мареска: Палмер отличается от остальных в «Челси»

Главный тренервысказался о совместной работе с нападающим командыв стане «синих».

«Я очень горжусь тем, что мне выпала честь работать с Коулом. Честно говоря, мне повезло работать со всеми ними. Коул отличается от остальных, но здесь у нас много хороших игроков, с которыми главный тренер, в данном случае я, был бы счастлив и горд работать.

Уверенность Палмера? Многие топ-игроки ведут себя так. Они выглядят так, будто им почти всё равно, но это просто их стиль жизни, и такой образ жизни даёт им больше свободы, они могут расслабиться, и вы можете видеть, что Коул такой же. Коул был таким пять лет назад, и он всё тот же.

Не нужно тратить энергию на то, чтобы убедить его вести себя по-другому. Он ведёт себя именно так, как ему нужно, сосредотачиваясь на футболе и важных вещах. Самое главное, что он любит футбол. Он всегда одним из первых выходит на тренировку, начинает играть с мячом, и в этот момент становится видно, кто действительно любит футбол, а кто просто играет в него», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

В нынешнем сезоне Палмер провел за «синих» 15 матчей в рамках АПЛ, забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.