Гвардиола: Иногда я нервничаю и теряю рассудок

Главный тренервысказался о своем нынешнем состоянии.

«Я нервничаю иногда, да. У меня бывают плохие дни, я много лажаю. Грубость заставляет меня нервничать. Теряю ли я рассудок иногда? Да.

Я тот же тренер, что и пять месяцев назад. Тот, кто выиграл титул в Премьер-лиге, и я не иду против своего состояния ума. Если мое состояние ума сейчас уродливо... Оно уродливо. Но я знаю, что это пройдет», — цитирует Гвардиолу talkSPORT со ссылкой на Amazon Prime.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Манчестер Сити» идет только четвертым в турнирной таблице АПЛ.