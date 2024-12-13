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    «Манчестер Юнайтед» договорился о переходе 17-летнего парагвайца

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    «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время может объявить о подписании защитника парагвайского «Серро Портеньо» Диего Леона.

    Диего Леон
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    Диего Леон

    По информации журналиста Фабрицио Романо, между клубами уже есть устная договоренность о трансфере 17-летнего футболиста, играющего на позиции левого защитника.

    Источник утверждает, что первоначальный взнос составит четыре миллиона долларов плюс один миллион в качестве бонусов.

    Еще более 3,5 миллиона «Серро Портеньо» может получить в зависимости от будущих выступлений Леона в Англии.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Диего Леона в один миллион евро. В этом году он провел в чемпионате Парагвая 19 матчей и забил два гола.

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