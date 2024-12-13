«Манчестер Юнайтед» договорился о переходе 17-летнего парагвайца

Диего Леон Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, между клубами уже есть устная договоренность о трансфере 17-летнего футболиста, играющего на позиции левого защитника.
Источник утверждает, что первоначальный взнос составит четыре миллиона долларов плюс один миллион в качестве бонусов.
Еще более 3,5 миллиона «Серро Портеньо» может получить в зависимости от будущих выступлений Леона в Англии.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Диего Леона в один миллион евро. В этом году он провел в чемпионате Парагвая 19 матчей и забил два гола.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим определился с игроками, которые останутся в команде и на следующий сезон.