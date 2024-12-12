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    Колыванов: Батраков по таланту не уступает величайшим игрокам

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    Известный российский футболист и тренер Игорь Колыванов прокомментировал возможный интерес к полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову со стороны «Манчестер Сити».

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Батраков — звездочка наша. Он из той молодежи, которая достойна продолжить свою карьеру на самом высоком уровне. Верю ли я в интерес со стороны "Манчестер Сити"? По таланту он не уступает величайшим футболистам.

    Главное, что он разумный, скромный мальчик. Это видно по тому, как он высказывается о партнерах, о родителях... Видно, что он хочет добиваться больших результатов в футболе», — сказал Колыванов «СЭ».

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    В этом чемпионате 19-летний Батраков сыграл за железнодорожников 23 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал 8 ассистов.

    Контракт воспитанника «Локомотива» действует до лета 2027 года. На Transfermarkt его цена равна 5 млн евро.

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