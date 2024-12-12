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    «Челси»«Астана» — «Челси». Онлайн
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    Ачимпонг, Чуквуэмека и Гиу — в стартовом составе «Челси» на матч против «Астаны» в ЛК

    «Астана» — «Челси»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы на матч 5-го тура общего этапа Лиги конференций между «Астаной» и «Челси».

    Карни Чуквуэмека — игрок «Челси»
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    Карни Чуквуэмека — игрок «Челси»

    «Астана»: Сейсен, Калаица, Кажуколовас, Марочкин, Аманович, Бартолец, Вороговский, Эбон, Чинеду, Томасов, Камара.

    «Челси»: Йоргенсен, Дисаси, Адарабиойо, Ачимпонг, Чуквуэмека, Дьюсбери-Холл, Вейга, Рак-Сакьи, Нету, Джордж, Гиу.

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    • Матч между этими командами стартует сегодня, 12-го декабря в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 4-х туров в Лиге конференций «Астана» занимает 23-е место в таблице с 4 очками в активе. «Челси» — на 1-й позиции с 12-ю баллами.

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