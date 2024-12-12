12 декабря в матче 6-го тура Лиги Европы УЕФАв Амстердаме примет римский. Начало встречи в 23:00 мск.

В прошлом туре «Аякс» потерпел поражение 0:2 от «Реал Сосьедада», но оно не сильно повлияло на турнирное положение команды. Она осталась в топ-8, что позволяет напрямую выйти в 1/8 финала турнира. В чемпионате Нидерландов хозяева обыграли «Неймеген» 2:1, сыграли вничью 2:2 с «Утрехтом» и уступили «АЗ Алкмару» 1:2.

«Лацио» в списке лидеров таблицы. С 13 очками клуб занимает 2-е место. Отрыв от лидера в лице «Атлетика» составляет 3 пункта. «Римляне» выиграли 4 из 5 матчей турнира. Правда, в прошлом туре они не смогли переиграть «Лудогорец» и матч завершился нулями. На прошлой неделе «Лациале» дважды обыграли «Наполи» — 3:1 в Кубке Италии и 1:0 в Серии А.

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Прогнозы и ставки

Интересно, что «Лацио» не является фаворитом поединка. Некоторые эксперты считают, что «римляне» могут оступиться.

Букмекеры дают такие котировки: 2.40 на «Аякс», 3.60 на ничью, 3.00 на «Лацио».

LiveSport.Ru: аналитики сайта выдали прогноз с двумя ставками на игру за 2.24 и 1.85.

Прогноз на матч от ИИ: «Аякс» и «Лацио» сыграют вничью, игра закончится со счетом 1:1.

Где смотреть игру

Прямую трансляцию матча «Аякс» — «Лацио» и других поединков Лиги Европы можно смотреть на LiveCup.Run. На сайте всегда появляются главные спортивные события недели.

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