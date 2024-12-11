«Лилль» — «Штурм»: счет матча 3:2, обзор голов

Митчел Баккер Фото: globallookpress.com
Голы в составе хозяев забивали Осам Сахрауи (37-я), Митчел Баккер (45+2-я) и Хакон-Арнар Харальдссон (81-я).
У австрийского клуба отличились Отар Китеишвили (45+4-я) и Мика Биерет (47-я).
Российский голкипер Антон Худяков вышел в стартовом составе «Штурма».
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Лилль — Штурм 3:2
Голы: 1:0 Осам Сахрауи (37'), 2:0 Митчел Баккер (45 + 2'), 2:1 Отар Китеишвили (45 + 5'), 2:2 Мика Биерет (47'), 3:2 Хакон-Арнар Харальдссон (81') Лилль: Люка Шевалье, Тома Мёнье, Бафоде Диаките, Алешандро Рибейро, Митчел Баккер (Хакон-Арнар Харальдссон, 80'), Реми Кабелла (Матиас Фернандес, 68'), Бенжамен Андре, Айюб Буадди (Ngal'ayel Mukau, 56'), Осам Сахрауи (Мохамед Байо, 80'), Джонатан Дэвид, Исмаили (Габриэль Гудмундссон, 68') Штурм: Даниил Худяков, Димитри Лавале, Грегори Вютрих, Никлас Гейрхофер, Макс Джонстон, Вильям Вик (Томи Хорват, 85'), Отар Китеишвили, Малик Ялькуйе, Точи Чуквуани, Мика Биерет, Jon Gorenc Stankovic Предупреждения: Точи Чуквуани (9'), Митчел Баккер (74')
После этого успеха «Лилль» поднялся пока на шестое место с 13 очками. «Штурм» с тремя идет на 29-й позиции.