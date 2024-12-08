Писарев объяснил, в чем причина неудачной игры «Краснодара» в последних турах

Тренер сборной России и «Краснодара-2» в этом сезонерассказал, почему, на его взгляд, «быки» сыграли несколько неудачных матчей перед зимней паузой.

«Да, и это связано не только с логистикой, но и с обоймой. Они же играют практически одним составом. Конкуренты располагают большим количеством футболистов, но у них другие проблемы. Кордоба в матче с "Локомотивом" выжимал все из себя, у него пропала резкость. В три паузы на матчи сборных он летал за океан и играл там матчи, они отнимают силы. Вот в конце года их не хватило», — сказал Писарев «Матч ТВ».

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«Краснодар» в четырех последних турах набрал всего три очка. На зимнюю паузу он ушел лидером вместе с «Зенитом», у обоих клубов по 39 очков.